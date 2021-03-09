Тайная договоренность? Эксперт обратил внимание на связь Рожковой с Коломойским

Экономический эксперт, журналист Сергей Лямец обратил внимание на ряд проблемных фактов в истории национализации «ПриватБанка». По его мнению, экс-руководители НБУ Валерия Гонтарева и Екатерина Рожкова действовали не в интересах государства, а в интересах бывших собственников банка. Об этом Лямец написал в своей колонке на сайте «Цензор.НЕТ».

«У целой страны украли 10 млрд долларов, а ответственных за это нет. Даже наоборот, Коломойский еще в 2019 году добился судебного вердикта о том, что национализация „Привата“ была незаконной. С тех пор он намекает, что не против получить от государства еще 2 млрд долларов компенсации за несправедливо украденный банк. Как такое могло получиться? Уверен, что имела место некая тайная договорённость…» — написал Сергей Лямец.

Эксперт напомнил, что Рожкова уже работала в Нацбанке в 2008—2009 годах и руководила банковским надзором. В 2015 году она вернулась — и тоже возглавила надзор.

«Банкопад» — фактически больше ее детище, нежели Гонтаревой, — считает Лямец и добавляет: — Как она руководила надзором, мы узнали из так называемых «пленок Рожковой».

Журналист напомнил, что речь идет о записях, которые появились в сети в 2016 году, где голос, похожий на голос Рожковой, ведет переговоры с несколькими банкирами, договариваясь об откровенно коррупционных вещах, за что, подчеркнул журналист, она должна была мгновенно пойти под увольнение и попасть под следствие НАБУ: «Но странным образом Национальное антикоррупционное бюро посчитало эти записи недостаточными доказательствами вины главы надзора НБУ. Не стало трогать Рожкову и СБУ».

В то же время, отмечает Лямец, ряд действий со стороны Нацбанка позволил владельцам «ПриватБанка» чувствовать себя свободно и выводить средства.

«Предположим, что даже за год Коломойский не мог уменьшить долю инсайдерских кредитов, которых насчитали на 137 млрд грн. Зато он точно мог за месяц предоставить нормальные залоги по этим кредитам… Да, он взял залоги — но только под рефинансирование. А рефин — это не 137 млрд грн, а всего чуть больше 20 млрд грн», — отметил эксперт.

Лямец задается вопросами, почему за целый год НБУ не вытребовал от «Привата» ликвидных залогов, хотя сделать это можно было всего за месяц, и подчеркивает, что «это, кстати, прямая ответственность Рожковой как руководителя банковского надзора»: «Документы о предоставленных залогах до сих пор засекречены, а прибыльные компании остались у своих владельцев, вместо того, чтобы отойти государству и компенсировать потери от вывода капиталов. Так же регулятор закрыл глаза на практику косвенных депозитов, не обеспеченных Фондом гарантирования вкладов».

Сергей Лямец подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся доказательства о причастности Рожковой, ее сегодня активно защищают международные партнеры Украины.

«Мне кажется, в любой стране мира эти действия подпадают под нанесение ущерба государству и автоматически означают коррупционное расследование», — резюмировал журналист.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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