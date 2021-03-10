Доллар и евро резко подешевели: что будет с курсами через неделю



Если в феврале мы наблюдали значительную девальвацию гривни, то с начала марта курсы доллара и евро пошли вниз. С 3 марта американская валюта подешевела на 19 копеек, а европейская — на 63 копейки, опустившись ниже отметки 33 грн за евро. В среду, 10 марта, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 27,74 грн за доллар и 32,97 грн за евро. На наличном валютном рынке гривня также укрепилась по отношению к основным валютам на 15−55 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,63 грн, купить по 27,83 грн; евро — сдать по 32,75 грн, купить по 33,15 грн. Мнения экспертов о курсовых изменениях на ближайшую неделю разделились. Но в любом случае резких курсовых колебаний не предвидится.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,6−1%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,00 грн до 27,74 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время упали с 27,89−27,91 грн до 27,72−27,74 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,81−28,00 грн до 27,64−27,84 грн. При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

Согласно информации Нацбанка, по состоянию на 1 марта международные резервы Украины, согласно предварительным данным, составили 28,5 млрд долларов. Как сообщает пресс-служба НБУ, в феврале резервы уменьшились на 1% с учетом погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы за счет валютных поступлений в пользу правительства и интервенций НБУ на валютном рынке.

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6 грн, а наличный доллар в банках — около 27,5−27,7 грн", — считает Вадим Иосуб.

Влияние на валютный рынок оказало решение НБУ о повышении учетной ставки.

«Во вторник на межбанковском валютном рынке доллар США к гривне вновь ослаб: борьба идет за уровень 27,80 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ в торгах участия не принимал. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 27,74 грн, единая европейская валюта к гривне откатилась до отметки в 33,01 грн.

На прошлой неделе НБУ принял решение о повышении учетной ставки с 6,0% до 6,5% годовых. В условиях роста потребительской инфляции выше целевого уровня в 5,0% это вполне ожидаемое решение, которое повлечет повышение доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и усиление интереса к ним со стороны нерезидентов. Я ожидаю их возвращения на аукционы Минфина и увеличения спроса на гривню на межбанке.

Регулятор на прошлой неделе вышел на рынок с валютными интервенциями и выкупил 20 млн долларов. Минфин Украины по итогам размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 5,23 млрд грн. Рынку были предложены облигации 5 выпусков со сроками погашения в течение 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев в гривнях. Нерезиденты в размещении не участвовали.

В эту пятницу Минфин должен будет выплатить 0,9 млрд долларов по внешним долгам. Полагаю, для проведения этой операции будут задействованы резервы НБУ, которые за февраль сократились на 0,28 млрд и составили 28,54 млрд долларов. Все это окажет давление на курс гривни к евро и доллару.

До конца недели по курсу гривни к доллару предполагаю рост до уровня 27,85 грн. Евро к гривне, вероятно, скорректируется к уровню 33,15 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Негативно может отразиться на курсе национальной валюты и ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

«Курс гривни в среду, 10 марта, продолжает укрепление на фоне перевеса продавцов валюты над покупателями, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Движение проходит в зоне 27,7 грн за доллар. Ключевой драйвер продаж — это последний день налоговых выплат, а также завод валюты аграриями под посевную. Ключевой драйвер падения покупок валюты — это низкая деловая активность на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, что уровень заражения и число госпитализированных уже превысили осенние отметки, некоторые области отправлены на жесткий карантин. Ранее министр здравоохранения страны заявил, что локдаун в стране введут, если в «красную» зону карантина из-за коронавируса перейдет более 13 областей из 24. А премьер-министр Украины сообщил, что в стране началась третья волна коронавируса, и не исключил введения жесткого карантина в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.



Вчерашнее размещение ОВГЗ показало очень низкий интерес инвесторов. Реальные ставки доходности инвестиций снижаются на фоне растущей в стране инфляции, которая по итогам февраля достигла 7,5%. В результате инвесторы целятся на более высокие уровни доходности для компенсации своих рисков. На фоне локдаунов и падения деловой активности есть существенные риски для бюджетных поступлений, и Минфину необходимо будет идти на повышение ставок для привлечения капитала.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня, ориентируясь на слабость покупателей, продолжит сохранять свою устойчивость и будет двигаться в зону 27,55 грн за доллар. Следим за НБУ, который может показать уровни «приемлемости и неприемлемости» укрепления", — отметил Андрей Шевчишин.

Кстати, Национальный банк Украины внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны и разрешил банкам открывать судебным исполнителям данные о суммах на счетах должников. Как заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей о наличии, состоянии счетов должника, отныне обязательно должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы, имеющиеся на таких счетах.

Фото Pixabay

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