Конец банковской тайны? Какую информацию о ваших счетах получат судебные исполнители

Не секрет, что десятилетиями украинцы считали наиболее надежным местом хранения своих денег банку, трехлитровую, закопанную в землю. Правда, в последние годы граждане расслабились, стали активно открывать счета в финансовых учреждениях и распоряжаться своими средствами, веря в незыблемость банковской тайны. Но, оказывается, если у вас возникли долги, то рассчитывать на то, что банк защитит тайну вклада, уже не приходится. Недавно Национальный банк Украины внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, разрешив банкам открывать судебным исполнителям данные о суммах на счетах определенных граждан Украины. Что такое банковская тайна, кто и в каких случаях имеет доступ к закрытой информации, «ФАКТАМ» рассказала партнер юридического агентства «Абсолют», адвокат Ирина Земляная.

«Информация о финансовом состоянии должника теперь должна содержать номера банковских счетов и все сведения о находящихся на них деньгах»

— Очевидно, что банки и банковская система являются важной частью экономики любой страны с любым уровнем развития, также это неотъемлемая часть деятельности и любого хозяйствующего субъекта, и простого человека, — говорит Ирина Земляная. — Для создания «тихих» и благоприятных условий существования банковской системы, для обеспечения ее стабильности и развития государство возложило на себя функции гарантий и контроля, в том числе за соблюдением банковской тайны, четко определив законодательно, что является банковской тайной, кому и на каких условиях она может быть раскрыта. Актуальность, необходимость и важность как оснований для раскрытия банковской тайны, так и самой процедуры переоценить невозможно, поскольку четкие правила нужны и самому банку, и лицам, претендующим на ее раскрытие.

Согласно ч. 1 ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», банковской тайной является информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка. Перечень информации, относящейся к банковской тайне, определен в ст. 60 указанного закона.

Согласно статье 1076 Гражданского кодекса Украины (ГКУ), банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте. Информация об операциях и счетах может быть предоставлена только самим клиентам или их представителям. Другим лицам, в том числе органам государственной власти, их должностным и служебным лицам, такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, установленных Законом Украины «О банках и банковской деятельности».

На данный момент соблюдение банковской тайны, порядок предоставления запроса на ее разглашение предусмотрен ГКУ и уже упомянутым Законом «О банках и банковской деятельности», который является главным нормативно-правовым актом, определяющим правовой статус банковской тайны в Украине. Кроме того, порядок получения такой информации с ограниченным доступом определяется Министерством юстиции Украины вместе с Национальным банком. Специальным нормативно-правовым актом являются Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны (дальше по тексту — Правила раскрытия), которые утверждены постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года № 267 и постоянно меняются и дополняются.

— И что изменилось сейчас?

— 12 февраля 2021 года Постановлением НБУ № 18 в очередной раз изменены Правила раскрытия банковской тайны, и с 16 февраля 2021-го действует новый порядок, согласно которому украинским банкам разрешено не просто раскрывать исполнителям банковскую тайну в рамках открытых исполнительных производств, но и предоставлять подробную информацию о конкретных счетах с указанием сумм остатков на них. А именно: Правила раскрытия банковской тайны дополнены новым абзацем: «Информация о наличии и/или состоянии счетов должника должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах».

Как сообщило Министерство юстиции Украины, это решение — результат совместной работы Минюста и Нацбанка и достигнутых между ними договоренностей, главной целью которых является увеличение эффективности работы частных исполнителей и исполнительных служб по принудительному исполнению исполнительных документов, а также для последующего внедрения автоматизации этих процессов.

Для этих целей уже были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, о которых речь пойдет ниже. Они предусматривают, что информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей о наличии, состоянии счетов должника, отныне обязательно должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, имеющихся на таких счетах. Кроме того, в будущем планируются изменения, которые позволят автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников и сумм остатков средств на них.

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— Распространяются ли новые правила на частных исполнителей или они касаются только государственных исполнительных служб?

— Согласно Правилам раскрытия, банк по письменному требованию государственных органов, определенных статьей 62 закона о банках, раскрывает информацию, содержащую банковскую тайну. Банк обязан предоставить информацию органам государственной исполнительной службы, частным исполнителям в объеме, порядке и в случаях, определенных в статье 62 закона о банках.

Банкам позволили предоставлять судебным исполнителям сведения о суммах на счетах должников (фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

Как уже упоминалось, информация о наличии и состоянии счетов должника теперь должна содержать и номера счетов, открытых в банке, а также суммы средств, которые размещены на этих счетах. Согласно ч. 6 ст. 62 Закона «О банках и банковской деятельности», информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям по их письменному требованию во исполнение решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению.

«Ни частному, ни государственному исполнителю не требуется определение суда, чтобы запросить информацию, содержащую банковскую тайну»

— Какие основания для исполнителей являются достаточными для получения сведений о счете человека в банке?

— Разумеется, для подачи запроса о разглашении банковской тайны нужны веские основания. Поинтересоваться финансовым состоянием человека ради простого любопытства нельзя. При этом следует отметить, что ни частному, ни государственному исполнителю не требуется определение суда для запрашивания информации, содержащей банковскую тайну. Основанием являются открытое производство по принудительному исполнению исполнительного документа (исполнительный лист, приказ хозяйственного суда, исполнительная надпись нотариуса) и запрос исполнителя, составленный в соответствии с требованиями закона. Такое право предоставлено законом.

Согласно нормам Закона «Об исполнительном производстве» при исполнении решений исполнитель имеет право на доступ к информации о должниках, их имуществе, доходах и средствах. Также в рамках исполнительного производства он имеет право получать от банковских и других финансовых учреждений сведения о наличии счетов и состоянии счетов должника, движении средств и операциях по этим счетам.

В тоже время банк отказывает в раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, если по своей форме или содержанию требование не соответствует нормам части второй статьи 62 Закона «О банках и банковской деятельности», а именно:

для физических лиц — резидентов в запросе указываются: фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии — серия) паспорта гражданина Украины, в котором проставлена отметка об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины, или номер паспорта гражданина Украины в форме карточки с записью об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины на электронном бесконтактном носителе;

для физических лиц — нерезидентов в запросе указываются: фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии — серия) паспорта;

для юридических лиц в запросе указываются: наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

— Все же уточните, какая конкретно информация может предоставляться на запрос исполнителя по новым правилам.

— Ранее частные и государственные исполнители в рамках открытого исполнительного производства путем подачи запроса на разглашение банковской тайны имели право запрашивать информацию, является ли конкретный должник клиентом банка и открыт ли у него счет в этом банке. Однако внесенные недавно изменения обязывают банки предоставить не только сведения о наличии счета в этом банке, но и боле подробные данные, в том числе о сумме средств.

Следует отметить, что сам механизм (то есть «техническая часть» раскрытия данных) не измененился. Исполнитель предоставляет банку запрос на раскрытие информации о наличии счета и средств на нем. Банк в ответ сообщает номера счетов и суммы.

В прошлой редакции Порядка раскрытия банковской тайны такой детализации не было, что приводило к безосновательному отказу финансовых учреждений в предоставлении государственным и частным исполнителям детальной информации о счете и остатках на нем. Теперь же, согласно внесенным изменениям, по письменному требованию частные и государственные исполнители могут затребовать:

информацию о наличии счетов конкретного должника;

данные о движении денежных средств и об операциях на счетах должника за конкретный период времени;

информацию относительно договоров должника о хранении ценностей, на предоставление должнику банковской ячейки.

«В Европе, если денег на счете должника достаточно для погашения задолженности по исполнительному документу, она сразу же автоматически списывается»

— Учитывая украинские реалии, актуальным остается вопрос: может ли должник, имеющий банковский счет, признать незаконным раскрытие банковской тайны и потребовать наложить штраф на финансовое учреждение?

— Безусловно, нарушение четко определенного правового режима банковской тайны и противоправное разглашение сведений, подпадающих под понятие банковской тайны, влечет неблагоприятные последствия для банка. За незаконное, безосновательное разглашение банковской тайны предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность, а также возможно применение к банку мер административного воздействия.

Частные и государственные исполнители могут затребовать данные о движении денежных средств и об операциях на счетах должника за конкретный период времени (фото Pixabay)

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена ст. 1076 Гражданского кодекса Украины, согласно которой сведения об операциях и счетах могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Другим лицам, в том числе органам государственной власти, их должностным и служебным лицам, такие данные могут быть открыты исключительно в случаях и в порядке, установленных законом о банках и банковской деятельности. При разглашении банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент имеет право требовать от банка возмещения причиненных убытков и морального вреда.

Что касается административной ответственности, то статьей 164−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях была предусмотрена административная ответственность за незаконное разглашение или использование информации, составляющей банковскую тайну. Однако 16 декабря 2004 года указанная статья была исключена. В то же время статьей 166−5 действующего кодекса установлена ответственность за нарушение банковского законодательства, однако не предусмотрено, что понимается под таким нарушением.

Также статьей 231 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за умышленные действия, направленные на получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, с целью разглашения или иного их использования, а также за незаконное использование таких сведений, если это причинило существенный вред субъекту хозяйственной деятельности. Статьей 232 УК предусмотрена ответственность за умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее собственника лицом, которому данная тайна стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если оно совершено по корыстным или иным личным мотивам и причинило существенный вред субъекту хозяйственной деятельности.

Кроме этого, ст. 73 Закона «О банках и банковской деятельности» предусматривает меры воздействия, применяемые к банкам — нарушителям закона и нормативно-правовых актов НБУ. В частности, Нацбанк имеет право применять меры воздействия, начиная с письменного предупреждения относительно нарушения и принятия мер, необходимых для исправления ситуации, и заканчивая самой жесткой санкцией — распоряжением об отзыве банковской лицензии и инициированием процедуры ликвидации.

— Насколько изменение правил раскрытия банковской тайны отвечает европейским стандартам?

— Учитывая тенденцию расширения спектра предоставляемой банками информации, можно сделать вывод о том, что Украина движется к практике западных стран. В части европейских стран исполнительной службе не предоставляется информация об остатках денежных средств на счетах, но в то же время реальный процент исполненных решений судов гораздо выше, чем в Украине. Речь идет о странах, где введена автоматизированная система ареста средств должников. Полученная информация об открытом счете ведет к автоматическому наложению ареста на денежные средства должника, так как система отправляет данные во все существующие и подключенные к ней банки и финучреждения.

Если денежная сумма на счету должника размещена и ее достаточно для погашения долга по исполнительному документу, она сразу же автоматически списывается в размере, необходимом для погашения. Но есть ключевой момент: исполнитель не видит остатков средств на счету — как до, так и после списания. В данном случае это никого не интересует, поскольку произошло реальное выполнение исполнительного документа.

Таким образом, в странах, где действует автоматизированная система ареста денежных средств должников, не страдает ни банковская тайна, ни принцип гарантированного исполнения судебного решения. Все происходит в автоматическом режиме, чего, по всей видимости, стоит ждать в будущем и в Украине, — подытожила Ирина Земляная.

Кстати, недавно в первом чтении был принят законопроект, устанавливающий механизмы защиты прав потребителей-должников и ограничивающий доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов. В частности, коллекторам запретят: вводить в заблуждение должника относительно характера и размера задолженности; общаться с должником с 22:00 до 08:00 вопреки его воле или более двух раз в сутки; скрывать свой номер и использовать функцию автодозвона более 1 часа в сутки; общаться с родственниками должника вопреки их воле; звонить или приходить на работу к должнику.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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