Новый проект постановления Кабинета министров о продаже газа собственной добычи всем желающим предлагает изменения, которые якобы способствуют развитию рынка природного газа в Украине, но на самом деле речь идет об игре в пользу крупных олигархических групп. Об этом в своей колонке на сайте liga.net пишет экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

«Авторы этой идеи уверены, что такое решение может снизить цены для граждан „по-рыночному“ — увеличение предложения газа немедленно повлияет на цену, которая якобы пойдет вниз. Но на самом деле выиграют от этого решения только 70% компаний, работающих на рынке для населения, связанные с компанией РГК Дмитрия Фирташа. Интересно напомнить, что именно эти структуры противостоят созданию реального рынка: мешают своим клиентам менять поставщика, отказываются передавать данные об уязвимых потребителях для создания единой базы таких потребителей и всеми силами пытаются удержать свое монопольное положение», — написал Кушнирук.

По мнению эксперта, заботясь о населении, правительство своим решением предоставит льготные цены на газ структурам Фирташа, ведь у них нет обязательства продавать купленный газ исключительно населению, также как компании легко могут установить маржу и продать населению газ втридорога.

По мнению Кушнирука, инициированное постановление крайне негативно повлияет на госкомпанию «Нафтогаз».

«Для „Нафтогаза“ такие предложения — это разрушенные шансы на инвестиции и развитие. Компания начнет борьбу за выживание летом, чтобы избежать дефолта по существующим еврооблигациям. При этом у компании „Укргазвидобування“ летом не будет денег на то, чтобы рассчитаться за рентные платежи. В результате в новый отопительный сезон страна войдет без „подушки безопасности“: зимой государственный газ будет в частных руках со всеми вытекающими для энергетической безопасности», — подчеркнул эксперт.

Кушнирук считает, что изложенные в проекте постановления инициативы приведут к обострению конфликта с МВФ.

«Ведь МВФ по-прежнему не был в восторге от предельной цены на газ в стране, где заработал свободный рынок газа… а теперь, если начнется принудительная продажа по фиксированным ценам частным поставщикам, власть вообще рискует лишить себя поддержки международных партнеров и подвергает себя углублению конфликта с МВФ», — написал Кушнирук.

По мнению эксперта, для защиты населения от сезонных ценовых скачков нужно лишь реализовать несколько довольно простых шагов, среди которых — создание единой базы данных уязвимых потребителей; предоставление адресной выплаты всем, кто нуждается, для оплаты счетов; обеспечение реального разделения функций распределения и поставки газа бытовым потребителям; годовой тарифный план, который убирает риски сезонных скачков цен на газ и дает украинцам стабильную цену круглый год.

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