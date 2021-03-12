27.65 / 27.84 32.89 / 33.25
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Постановление КМУ об обязательной продаже газа может сыграть в пользу компаний Фирташа, — Кушнирук

14:42 12 марта 2021
газ
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Новый проект постановления Кабинета министров о продаже газа собственной добычи всем желающим предлагает изменения, которые якобы способствуют развитию рынка природного газа в Украине, но на самом деле речь идет об игре в пользу крупных олигархических групп. Об этом в своей колонке на сайте liga.net пишет экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

«Авторы этой идеи уверены, что такое решение может снизить цены для граждан „по-рыночному“ — увеличение предложения газа немедленно повлияет на цену, которая якобы пойдет вниз. Но на самом деле выиграют от этого решения только 70% компаний, работающих на рынке для населения, связанные с компанией РГК Дмитрия Фирташа. Интересно напомнить, что именно эти структуры противостоят созданию реального рынка: мешают своим клиентам менять поставщика, отказываются передавать данные об уязвимых потребителях для создания единой базы таких потребителей и всеми силами пытаются удержать свое монопольное положение», — написал Кушнирук.

По мнению эксперта, заботясь о населении, правительство своим решением предоставит льготные цены на газ структурам Фирташа, ведь у них нет обязательства продавать купленный газ исключительно населению, также как компании легко могут установить маржу и продать населению газ втридорога.

По мнению Кушнирука, инициированное постановление крайне негативно повлияет на госкомпанию «Нафтогаз».

«Для „Нафтогаза“ такие предложения — это разрушенные шансы на инвестиции и развитие. Компания начнет борьбу за выживание летом, чтобы избежать дефолта по существующим еврооблигациям. При этом у компании „Укргазвидобування“ летом не будет денег на то, чтобы рассчитаться за рентные платежи. В результате в новый отопительный сезон страна войдет без „подушки безопасности“: зимой государственный газ будет в частных руках со всеми вытекающими для энергетической безопасности», — подчеркнул эксперт.

Кушнирук считает, что изложенные в проекте постановления инициативы приведут к обострению конфликта с МВФ.

«Ведь МВФ по-прежнему не был в восторге от предельной цены на газ в стране, где заработал свободный рынок газа… а теперь, если начнется принудительная продажа по фиксированным ценам частным поставщикам, власть вообще рискует лишить себя поддержки международных партнеров и подвергает себя углублению конфликта с МВФ», — написал Кушнирук.

По мнению эксперта, для защиты населения от сезонных ценовых скачков нужно лишь реализовать несколько довольно простых шагов, среди которых — создание единой базы данных уязвимых потребителей; предоставление адресной выплаты всем, кто нуждается, для оплаты счетов; обеспечение реального разделения функций распределения и поставки газа бытовым потребителям; годовой тарифный план, который убирает риски сезонных скачков цен на газ и дает украинцам стабильную цену круглый год.

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Maruv

Maruv показала редкую страстную сцену с мужем

Руслан Евдокименко

Сын Ротару посреди Майдана столкнулся с «аномалией»

Меган Маркл и принц Гарри

«Кейт Миддлтон нельзя втягивать в праздные сплетни»: команда Меган Маркл слила информацию о ее переписке с дворцом

Клифф Саймон погиб

Популярный актер из сериала «Звездные врата» погиб на пляже в Калифорнии

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер