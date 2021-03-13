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Деньги

Средняя пенсия в Украине вырастет до 7 тысяч грн: в Кабмине рассказали о специальной системе

11:19 13 марта 2021
Пенсионные выплаты

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до семи тысяч гривен. Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

«Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека, наконец, появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат» — заявила министр.

Отмечается, что министерство разработало систему, по которой пенсии можно будет увеличить в 1,5−3 раза.

Также ведомство работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере — 125 услуг можно будет получить онлайн.

Кроме того, была предложена новая система борьбы с бедностью. В частности внедрение понятий «домохозяйство» и «себестоимость содержания хозяйства».

«В этом аспекте рассматривалась модель возврата части налогов кормильцу» — говорится в сообщении.

Напомним, что доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за январь-февраль 2021 года составили 76,5 млрд гривен, расходы — 81 млрд гривен. Дефицит средств фонд составил 4,5 млрд гривен. При этом плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения пенсии был установлен на уровне 100 гривен.

Как известно, ранее в правительстве заявили о готовности осуществлять ежегодную индексацию пенсий всем без исключения категориям пенсионеров.

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