Шмыгаль объяснил, как Кабмин намерен обеспечить увеличение средней пенсии до 7 тысяч грн

Анонсированный министром социальной политики Мариной Лазебной рост пенсий в Украине до семи тысяч гривен вполне реален, но только при одном условии. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким условием глава Кабмина считает введение в стране накопительной пенсионной системы, что позволит увеличить выплаты в два-три раза.

«Политика повышения пенсий будет продолжаться — только в этом году у нас предусмотрено еще 3 этапа повышения для разных категорий пенсионеров. Для того, чтобы выплаты выросли в 2−3 раза, нам нужен кардинально другой подход, и мы в первую очередь говорим о накопительной пенсионной системе», — сказал Шмыгаль.

По его словам, при накопительной пенсионной системе часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет, далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты. А когда человек выходит на пенсию, то у нее будет и общая солидарная пенсионная выплата, такая как сегодня, и выплата с ее личного пенсионного накопительного счета.

«Мы сделаем такую систему, и украинские пенсионеры наконец-то смогут получать действительно достойные выплаты», — добавил премьер.

Началом этого процесса Шмыгаль считает начавшуюся индексацию пенсий для 8 миллионов украинцев.

Фото Сергея Тушинского

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