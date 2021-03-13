27.65 / 27.83 32.90 / 33.23
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Шмыгаль объяснил, как Кабмин намерен обеспечить увеличение средней пенсии до 7 тысяч грн

17:07 13 марта 2021
деньги

Анонсированный министром социальной политики Мариной Лазебной рост пенсий в Украине до семи тысяч гривен вполне реален, но только при одном условии. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким условием глава Кабмина считает введение в стране накопительной пенсионной системы, что позволит увеличить выплаты в два-три раза.

«Политика повышения пенсий будет продолжаться — только в этом году у нас предусмотрено еще 3 этапа повышения для разных категорий пенсионеров. Для того, чтобы выплаты выросли в 2−3 раза, нам нужен кардинально другой подход, и мы в первую очередь говорим о накопительной пенсионной системе», — сказал Шмыгаль.

По его словам, при накопительной пенсионной системе часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет, далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты. А когда человек выходит на пенсию, то у нее будет и общая солидарная пенсионная выплата, такая как сегодня, и выплата с ее личного пенсионного накопительного счета.

«Мы сделаем такую систему, и украинские пенсионеры наконец-то смогут получать действительно достойные выплаты», — добавил премьер.

Началом этого процесса Шмыгаль считает начавшуюся индексацию пенсий для 8 миллионов украинцев.

Фото Сергея Тушинского

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Dan Balan ни при чем? Тина Кароль впервые за долгие годы появилась в «беременном» платье

Мурат Налчаджиоглу

После «воссоединения» с Ани Лорак ее экс-муж ретировался и попал в переделку

Олег Винник на концерте

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

Лиза Галкина

Стала взрослой и еще больше похожа на маму: Лиза Галкина удивила своей «новой внешностью»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер