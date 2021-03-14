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Деньги

Выплаты уменьшатся в два раза: украинцев призвали готовиться к сокращению пенсий

12:32 14 марта 2021
Пенсии

Несмотря на обещания правительства увеличить средний размер пенсии до 7 тысяч гривен, текущие реалии говорят об обратных тенденциях.

В настоящее время граждане Украины получают на пенсии около 28,7% последней зарплаты. Постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тысяч гривен сейчас можно получать около 2 870 гривен, а в 2055 году при таких же условиях уже 1 800 гривен. Такие предположения приводит издание «Обозреватель».

«Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров», — отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

И это еще относительно позитивный прогноз. Премьер-министр Денис Шмыгаль вовсе считает, что через 15 лет украинцы (если ничего не изменить) вообще не будут получать пенсии. Причина все та же — демографическая ситуация.

«Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал премьер.

Почему пенсии будут сокращаться? Прежде всего — в связи с тем, что с 2017-го сократили «стоимость» каждого года стажа. В результате все пенсионеры по новым правилам получают выплату на 26% ниже.

Кроме того, в 2000-х ужесточили требования к стажу: в него перестали засчитывать период обучения, время, когда сотрудник «числился», но не получал зарплату и т. д.

Немаловажно и то, что в 2016-м в два раза сократили единый соцвзнос (ЕСВ) с зарплаты — он пополняет бюджет Пенсионного фонда.

И, конечно, нельзя забывать, что демографическая ситуация в стране ухудшается: работающих становится меньше, а число пенсионеров (в процентном соотношении) растет.

Также влияние на уменьшение пенсий оказывает то, что в нашей стране низкие зарплаты и большой уровень теневой экономики.

Напомним, что при пенсии в 3 500 гривен размер прибавки может составить около 385 гривен. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3 400 гривен.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Шмыгаль также заявил, что анонсированный министром социальной политики Лазебной рост пенсий в Украине до семи тысяч гривен вполне реален, но только при условии введения в стране накопительной пенсионной системы.

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