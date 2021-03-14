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Увеличение с 1 апреля пенсионного возраста для женщин: в ПФУ объяснили, кого коснутся изменения

19:14 14 марта 2021
пенсионеры

С 1 апреля в Украине будет пересмотрен пенсионный возраст для женщин. Перемены коснутся родившихся после 1 апреля 1961 года. Об этом сообщает «Пенсионный курьер».

«С 1 апреля 2021 года женщины, родившиеся после 1.04.1961 года, будут иметь право выхода на пенсию в 60 лет. Женщины, родившиеся до этой даты, выходят на пенсию в 59 лет и шесть месяцев», — объяснила директор департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко.

Согласно изменениям, постепенно внедряемым с 2011 года, изменится и страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. В 2021 году он составит 28 лет и будет ежегодно увеличиваться на год, пока не достигнет 35 лет в 2028 году.

Для получения минимальной пенсии по возрасту женщинам необходим страховой стаж в 30 лет.

Напомним, ранее в Минсоцполитики решили, что увеличение пенсий в два-три раза возможно, но только после того, как заработает система накопительных пенсий. Пока же желание повысить выплаты натыкается на жестокую реальность: взносы платят 13,2 млн наемных работников, а получают пенсии 11,2 млн человек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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