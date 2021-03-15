На днях состоялся публичный отчет руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно — Агентство по розыску и менеджменту активов, или АРМА), по итогам деятельности ведомства в 2020 году. В частности, в прошлом году чистый доход государства от управления арестованными активами вырос на 32% и составил около 15,7 млн грн.

К сожалению, далеко не все украинцы знают, что это за организация и чем она занимается. Как заявил временно исполняющий обязанности председателя АРМА Виталий Сыгыдин, это принципиально новый профессиональный, аполитичный государственный орган из антикоррупционной группы учреждений, цель которого — розыск и выявление криминальных активов. А в случае принятия соответствующих решений АРМА занимается сохранением активов путем управлением ими и их эксплуатации, обеспечивая финансовые поступления в госбюджет от такой деятельности.

В своем выступлении руководитель АРМА отметил, что существенная часть средств, которые зарабатывают управляющие на арестованных активах, тратится на сохранение этих активов. В частности, в прошлом году среднемесячный доход от управления коммерческой недвижимостью составлял 4,2 млн грн. Из них 1 млн грн поступал в госбюджет, 0,2 млн грн пошло на вознаграждение управляющим, а 3 млн грн потрачено на содержание данных активов. «ФАКТЫ» попросили Виталия Сыгыдина привести конкретные примеры того, на что именно расходуются средства, заработанные на эксплуатации арестованных активов.

«Хочу пояснить, почему управляющие тратят заработанные средства на поддержку активов. Нужно понимать, что есть очень много различных активов, в разном состоянии, каждый — со своей спецификой эксплуатации и прочими характеристиками. Для того чтобы тот или иной актив приносил доход (а это является основным стимулом управляющего), он должен быть в нормальном состоянии», — рассказал Сыгыдин.

Например, отметил председатель АРМА, у нас в управлении находится тысяча железнодорожных полувагонов, которые были переданы управляющему.

«Эти вагоны поступили к нам в плачевном состоянии. Многие были раскомплектованы и нуждались в ремонте. И для того, чтобы использовать полувагоны по целевому назначению, управляющие сознательно шли на существенные расходы. Хочу отметить, что ремонты требуются постоянно, ведь амортизация подвижного состава происходит регулярно, просто в целях его безопасной эксплуатации. Иначе управляющий будет использовать этот актив на износ», — отметил Сыгыдин.

Поэтому, как он сказал, «мы открыто и публично заявляем, что действительно, управляющие расходуют немалую часть доходов на поддержание и обновление находящихся в их управлении активов».

«Но это делается для того, чтобы этот актив эффективно эксплуатировался и еще долго приносил доходы в госбюджет. Это можно сказать о любом активе — недвижимости, производственных мощностях или движимом имуществе. Управляющему нужно проводить ремонты, обновлять, охранять эти активы. Ведь некоторые бывшие собственники, выходя из актива, в буквальном смысле срывали кафель с пола и вырывали проводку из стен. Естественно, что в таких случаях на плечи управляющего возложена обязанность возобновить актив и запустить его в работу. А все это требует немалых финансовых расходов, — подытожил руководитель АРМА.

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter