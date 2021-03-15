Украинцы смогут зимой и летом покупать газ по одной цене: кому это выгодно

Еще свежи в памяти недавние протесты, вызванные резким ростом стоимости газа для населения. Тогда, в январе, правительство решило действовать старыми, не рыночными, но простыми и понятными методами — ввести государственное регулирование газовых тарифов. Ограничения действуют до конца отопительного сезона, и сейчас государство пытается найти новый способ избежать явного подорожания голубого топлива, при этом сохранив выгоды для основных игроков газового рынка. На этот раз нас всех хотят обязать оплачивать газ… за год. Проект такого решения уже готовится Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а премьер-министр начал агитацию за новую схему. Однако многие эксперты считают, что в нынешних условиях введение годового тарифа на газ может иметь негативный эффект для населения. Давайте разбираться.

«Годовой тариф означает фиксированную цену для потребителя»

Впервые о том, что правительство намерено обязать всех газовых поставщиков ввести годовые тарифы, стало известно еще в конце прошлого года. Такой тариф своим потребителям уже предлагал НАК «Нафтогаз Украины». Теперь же его могут ввести для всех газовых компаний. Годовой тариф предполагает, что потребители, которые его выберут, будут весь год платить за газ по одной и той же цене, несмотря на рыночные колебания.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что население не должно опасаться повышения цен в зимний период или высчитывать каждый месяц, у кого из поставщиков газ дешевле.

— Не должно быть шоков, стрессов для населения, — отметил премьер-министр. - Где в Европе видано, что население каждый месяц анализирует, какой поставщик дает более дешевый газ, хватит ли зарплаты, чтобы рассчитаться за отопление зимой? Поэтому мы внедряем годовой продукт. Годовую цену на газ можно спрогнозировать уже сейчас.

Согласно форвардным контрактам, поставщики газа видят, какой будет средняя цена в течение года. Это дает возможность сглаживать зимние пики, наиболее высокие. Но, конечно, и самой низкой цены летом не будет. Очевидно, что при годовом тарифе стоимость будет весь год одинаковой. Это будет средняя цена, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Однако такое нововведение вызывает немало вопросов и опасений. Многим людям до сих пор не ясно, с какой целью государство хочет заставить всех поставщиков ввести в свои тарифные планы годовой тариф на газ. Ведь свобода формирования цен — это одно из условий конкуренции на рынке.

— Годовой тариф означает фиксированную цену для потребителя. При фиксированной цене ему гораздо легче рассчитывать свой бюджет, планировать потребление газа в отопительный сезон, — сообщил «ФАКТАМ» директор ООО «Волыньэлектросбыт» Дмитрий Иванов. - Хотя мотивы такого решения имеют скорее политическую, чем экономическую основу.

С этим согласны и другие эксперты.

— С одной стороны, годовой тариф даст газовщикам возможность балансировать прибыли в случае резких колебаний цен на рынке газа, без болезненных решений для потребителей, — рассказала «ФАКТАМ» эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая. — Поэтому данное решение можно считать отчасти и социальным. С другой стороны, это отличный инструмент прятать реальные прибыли газовщиков и тем самым уводить их от налогообложения. Например, закупить через «откат» дешевый газ по 2,90 грн, подержать его в подземных газовых хранилищах (ПГХ) «Нафтогаза» и провести еще раз по документам уже по 4,90 грн, а потребителям выставить тариф 6,90 грн. Эта нехитрая схема позволила «Нафтогазу» в январе-феврале 2021 года выйти в прибыль на фоне роста мировых цен на газ и фиксации «потолка» газовой цены на внутреннем рынке.

«Даже сейчас предельная цена на газ в размере 6,99 грн чрезмерно завышена»

Однако есть и другие нюансы, связанные с украинскими особенностями формирования цены на газ в целом.

— Тарифы по нынешней системе привязаны к ценам на газ на нидерландском газовом хабе, — сообщил «ФАКТАМ» независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Там цены изменяются в зависимости от сезона. Летом они минимальные, а зимой максимальные. Такая привязка привела к тому, что тарифы на газ зимой в Украине существенно выросли. В результате прошли массовые акции протеста против повышения тарифов, которые заставили правительство ограничить тарифы на газ. Годовые тарифы на газ позволят избежать сезонных колебаний и зафиксировать цены на год. Таким образом цены не будут расти в отопительный сезон, и предприятия, и население смогут планировать свои расходы.

О том, что даже нынешняя фиксированная цена газа существенно завышена, говорят и предприниматели.

— Замысел годового тарифа на голубое топливо — это попытка смягчить стресс, с которым сталкиваются украинцы, получая новые платежки, — сообщил «ФАКТАМ» президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. — Однако даже сейчас предельная цена на газ в размере 6,99 грн в Украине чрезмерно завышена. Такую же фиксированную цену предлагается установить на ближайший год. Подобная система годовых или даже многолетних контрактов существует в Европе, однако там рынок стабильный и прогнозируемый, есть равновесие ставки тарифов и платежеспособности потребителей.

Стоит отметить, что Министерство экономики готовит проект решения по «программе высвобождения газа», при которой «Укргаздобыча» будет продавать на рынке 100% своего газа по условиям не хуже, чем у «Нафтогаза».

А еще интересно увидеть экономическое обоснование данной цены. Как она выведена? Ведь при формировании цены необходимо провести целый ряд публично открытых расчетов: осуществить учет собственных ресурсов голубого топлива и их использования, аудит «Нафтогаза», учитывая тот факт, что это государственная компания, посчитать запасы в газовых хранилищах, учесть фактор цены закупки газа летом 2020-го (а тогда стоимость была ниже 100 долларов за тысячу кубов) и так далее.

Хочу отметить, что в подземных хранилищах газа в Украине по состоянию на 1 марта сохранялись 18,03 млрд куб. м газа, что является рекордным уровнем наполнения за последние десять лет и превышает прошлогодний показатель на 13%. Валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,742 млрд куб. м. Из них госкомпания «Укргаздобыча» добыла 14,23 млрд кубометров. Себестоимость такого газа, по разным оценкам, — 2−3 грн за куб. Возникает вопрос: почему появилась цифра 6,99 грн за кубометр?

Цены не будут расти в отопительный сезон, поэтому предприятия и население смогут планировать свои расходы (фото Сергея ТУШИНСКОГО, "ФАКТЫ")

«Поставщик газа получает широкий арсенал влияния на расходы потребителя, а у потребителя нет возможности корректировать свои расходы»

И тут возникает естественный вопрос: кому больше выгоден годовой тариф — поставщику или потребителю газа? Для начала выясним, что по этому поводу думают поставщики голубого топлива.

— Если подходить к этому вопросу с точки зрения здравого смысла, то годовой тариф выгоден и поставщику, и потребителю, — считает Дмитрий Иванов. — Но в условиях, которые предлагаются сейчас, кто-то обязательно проиграет. Не зная конъюнктуры цен, которые сложатся в летний период, невозможно еще в мае рассчитать тариф на весь последующий год. Более реальным является внедрение инициативы с конца лета: тогда поставщики имели бы возможность закупить газ на оптовом рынке, проанализировать свои операционные расходы и, соответственно, сформировать более корректную ценовую политику. В противном случае, чтобы сохранить собственную экономику, поставщикам придется закладывать определенные риски в фиксированную цену, что неправильно.

В своей работе наша компания минимизирует наценку и работает на то, чтобы максимально снизить потенциальные риски. Учитывая это, мы определяем месячную цену для своих потребителей, и в этом сезоне она была существенно ниже, чем у других игроков рынка.

В варианте, который предлагает регулятор сейчас, наценка должна учитывать все риски, которые возникнут в связи с неудачным, неточным или неправильным прогнозированием конъюнктуры на год вперед, — считает руководитель компании-поставщика.

У экспертов несколько иное мнение.

— Безусловно, годовой тариф выгоден поставщику, — уверена Лилия Брудницкая. — Как это работает: поставщик дожидается минимума цен на газ, закупает его, например, летом, и сберегает где-то, допустим, в подземных газовых хранилищах, принадлежащих государству, или в коммерческих ПГХ. Затем на основании годового прогноза цен на газ на мировом рынке выводит среднюю цену и предлагает потребителю годичный продукт. При этом поставщик, как мы видим, имеет все возможности влиять на свою прибыль.

Что получает потребитель? Фиксированную плату на год без возможности как-то модерировать свои расходы. Предположим, потребитель закупает газ по меняющейся каждый месяц цене на условно открытом газовом рынке напрямую. Да, когда газ дорогой, он платит больше, но у него есть возможность сократить объемы потребления топлива. Затем газ дешевеет и потребитель закупает его по более низкой цене, перекрывая траты на дорогой газ и существенно экономя. Так вот, при предлагаемой годовой схеме потребитель лишен такой возможности. И если газ вдруг подешевеет до 10 копеек, наш потребитель вынужден будет платить по 6,90 грн, хочет он того или нет.

Кроме того, к годовому продукту обязателен и годовой объем. И вот здесь вообще Клондайк для поставщиков газа! Схема отработана на так называемом начислении платы за распределение, когда потребитель платит по ценам текущего года за распределение и доставку газа за прошлый год. Теперь потребитель наперед будет резервировать у поставщика прогнозный годовой объем газа.

Вопрос: что делать, если потребителю потребуется больше газа? А если он израсходует намного меньше? Как будут сводиться «хвосты» и «недостачи»? А если у потребителя нет счетчика? Кстати, парламент продлил на два года конечный срок установки приборов учета газа поставщиками. В данной ситуации поставщик имеет широкий арсенал влияния на расходы потребителя, а у потребителя нет никаких возможностей корректировать свои расходы, — отметила эксперт.

Стоит напомнить, что уже в апреле фиксированные тарифы на газ и его распределение могут быть отменены. В связи с этим возникает ряд вопросов. Во-первых, какой эффект имело введение правительством фиксированных тарифов на газ для населения? И во-вторых, как изменятся газовые тарифы для населения после снятия ограничений на их изменение? Но ответы на эти вопросы мы узнаем в следующей статье.

Кстати, свое мнение по поводу идеи Кабмина продлить фиксированную цену для населения и теплокоммунэнерго уже высказал финансовый эксперт, инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он считает, что такая идея не является рыночной, и сам эксперт к такому решению относится негативно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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