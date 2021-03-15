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Деньги

Wexler прекращает поставки российского дизтоплива в Украину, — СМИ

15:50 15 марта 2021
Цистерни с топливом
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Wexler, один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов, приостанавливает поставки российского дизельного топлива в Украину. Об этом пишет OilPoint, ссылаясь на инсайд.

«С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину», — сказал источник в комментарии OilPoint.

На сегодняшний день группа Wexler занимает лидирующие позиции на рынке, предоставляет услуги по продаже и поставке светлых нефтепродуктов в Украине.

«Компания „Анвитрейд“, входящая в Wexler Group, по итогам 2020 года стала лидером в рейтинге импортеров дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662,3 тыс. тонн. Основной прирост произошел за счет поставок по морю, которые выросли с 4 тысяч тонн в 2019 году до 50 тысяч тонн в 2020 году», — говорится в сообщении OilPoint.

Как отмечается в публикации, российские поставки выросли с 524,3 тыс. тонн до 542,3 тыс. тонн. Между тем на 23% снизились отгрузки через терминал в Гомеле (Беларусь) — до 60,3 тыс. тонн.

По данным ценового агентства Argus, суммарный импорт дизтоплива, а также объемы его производства в Украине в 2020 году составили 7,38 млн тонн, а ввоз дизельного топлива на рынок Украины составил 6,19 млн тонн.

Поставки российского дизтоплива на рынок Украины в 2020 году выросли на 79 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом — до 2,61 млн тонн.

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