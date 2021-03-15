Национализация «Мотор Сич» приведет к деградации ключевого украинского разработчика авиационных двигателей — конструкторского бюро «Ивченко-Прогресс». Такое мнение озвучил политический эксперт Владимир Цыбулько, пишет УНН, напоминая, что «Мотор Сич» является промышленной площадкой для серийного производства двигателей разработки КБ «Ивченко-Прогресс».

«Заводу „Мотор Сич“ для развития производства в Запорожье и освоения внешних рынков требуются огромные инвестиции. Ранее их предоставили китайские акционеры в виде инвестиционного займа на общую сумму 250 млн долларов — и Богуслаев был им благодарен за эту поддержку, которая позволила сохранить завод и поддержать его работу после утраты рынка РФ по политическим причинам. Украинский бюджет не сможет финансировать развитие завода в Запорожье, равно как не сможет предоставить деньги на создание сервисных площадок за рубежом. Для этого в бюджете просто нет денег, а сама „Мотор Сич“ не располагает такими ресурсами, ей нужен коммерческий партнер. Национализация „Мотор Сич“ позволит Богуслаеву и подкупленным им чиновникам еще несколько лет грабить завод. Но о перспективах развития речи уже нет», — сказал Цыбулько и напомнил, что для «Мотор Сич» из-за конфликта с китайскими акционерами уже закрыт и рынок КНР.

По мнению политолога, утратив производственную и конструкторскую платформы в сфере производства авиационных двигателей, Украина рискует вместе с ними потерять и всю авиастроительную отрасль.

«В лучшем случае, пока у нас есть авиазаводы и старые профессионалы, Украина наладит какое-то «отверточное производство» из иностранных комплектующих. Когда-то у нас был такой «народный автомобиль «Ланос», а вскоре будет такой же никому не нужный «народный самолет» — украинское «отверточное производство» будет финансировать чужие разработки, зарубежные производства и чужие экономики», — сказал эксперт и грустно пошутил, что именно в «убийстве» украинской авиационной промышленности может состоять неочевидная стратегическая цель национализации «Мотор Сич».

Владимир Цыбулько отметил, что при нынешнем состоянии государственных финансов лишь частные инвесторы из КНР могут поддержать жизнедеятельность и развитие «Мотор Сич» в Запорожье, а вместе с тем открыть для предприятия огромный китайский рынок.

«Для всех остальных украинская авиация — конкурент. Не нужно питать иллюзий, что ЕС или США хотят видеть мощное конкурентное украинское авиастроение», — заявил политолог.

Он напомнил о заявлениях китайского МИД с требованием к Киеву придерживаться законности в действиях относительно инвестиций китайских бизнесменов в «Мотор Сич».

«Некоторые специалисты в сфере авиации утверждают, что для Китая авиадвигатели — слабое место их авиации. Даже если допустить, что это так, китайская целеустремленность, настойчивость и обширные инвестиционные возможности страны не дают поводов для сомнений, что у КНР вскоре будет собственный авиадвигатель мирового уровня, и тогда сотрудничество с „Мотор Сич“ просто утратит актуальность», — предупредил эксперт.

Напомним, 11 марта на заседании СНБОУ заявили о подготовке национализации компании «Мотор Сич», контрольный пакет акций которой принадлежит китайским бизнесменам.

Завод был приватизирован коллективом около двадцати лет назад. Контрольный пакет акций сосредоточил в своих руках его бессменный директор Вячеслав Богуслаев. В 2016 году он продал контрольный пакет акций «Мотор Сич» китайским инвесторам и заявил, что их инвестиции и заказы из КНР спасут завод от остановки и закрытия.

Ранее Владимир Цыбулько заявил, что развитие китайскими инвесторами «Мотор Сичи» могло дать Украине уникальные преимущества для рыночного доминирования, однако украинская власть выбрасывает билет в элитный клуб авиационных держав.

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