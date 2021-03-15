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Задержка — 21 день: Соцстрах объяснил, почему больничные и декретные платят не вовремя

22:10 15 марта 2021
Лист нетрудоспособности

Фонд социального страхования Украины признал задержку выплат больничных и «декретных» на 1,8 млрд гривен — в среднем на 21 рабочий день. Также не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн гривен, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней. Задержку объясняют резким ростом расходов Фонда.

«Из-за пандемии существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и пр.», — сообщает фонд.

Вместе с тем в Фонде уверены, что задержки с выплатами связаны не только с ростом расходов из-за пандемии, но и с промедлением работодателей с подачей заявлений-расчетов.

Зная дату подачи заявления-расчета, следить за выплатами можно онлайн в телеграмм-канале Фонда, где в оперативном режиме обновляется информация о суммах и датах, за которые Фондом профинасировано материальное обеспечение и страховые выплаты. Информация обновляется по тегу #фінансування_оперативно.

Напомним, в сентябре блокировку выплат из Фонда на общую сумму 686,9 млн гривен спровоцировал частный нотариус из Днепропетровской области.

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