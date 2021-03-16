«Общественники» не смогли объяснить, как пострадали «морально» от НГЗ на 9 миллиардов

Заводской районный суд Николаева начал рассмотрение по сути иска общественной организации «Стоп Шлам», которая пытается взыскать с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн за якобы загрязнение окружающей среды красным шламом — отходами производства. Об этом говорится в сюжете общественной организации «СтопКор».

Такую астрономическую сумму общественники обосновывают не экологической экспертизой, а психологической. И пытаются доказать, что действиями НГЗ гражданам был нанесен «моральный ущерб».

Однако на судебном заседании представители «Стоп Шлам» не смогли ответить на самые простые вопросы. Например, каким образом и когда конкретно завод нарушал закон. Вместо этого общественники ограничились общими фразами про «системные нарушения экологического законодательства».

«Мы так и не смогли услышать каких-либо внятных аргументов от истца, — говорит адвокат Владимира Ващенко, представляющего интересы НГЗ. - Дело в том, что законная хозяйственная деятельность предприятия не может быть причиной „морального ущерба“. Ведь при этом отсутствуют все элементы гражданско-правовой ответственности, включая такие, как страдания конкретных физических лиц, причинно-следственная связь, да и сама вина».

Выслушав стороны, судья объявила перерыв. Во время следующего заседания, которое состоится 5 апреля, планируется провести допросы двух экспертов.

«Парадокс в том, что, исходя из материалов, на которых базируется иск от „Стоп Шлам“, суд вынужден пригласить для дачи показаний не экологов, а двух психологов, — отметил Владимир Ващенко. - Именно они, проведя некое „исследование“ для этой общественной организации, написали, что почти 1300 гражданам действиями завода нанесен „моральный вред“. Учитывая, что эти самые эксперты долгое время скрываются от СМИ и избегают каких-либо комментариев, нам очень хочется услышать от них официальные объяснения о методике такого „уникального“ исследования. Особенно учитывая то, что мы имеем официальную рецензию на их экспертизу, говорящую, что данный документ вообще не соответствует требованиям к экспертным исследованиям».

Ранее издание «Дело» сообщило о том, что организация «Стоп шлам» была основана в Николаеве всего за несколько месяцев до подачи коллективного иска к НГЗ на 9,2 млрд грн. С тех пор ее учредители отказываются от комментариев в СМИ, а сами истцы ничего не знают о процессе. В то же время суд проявил невиданную оперативность в аресте имущества завода, рассмотрев заявление ночью.

Как пишет «Дело», за атакой на Николаевский глиноземный завод может стоять Павел Куфтырев, которого называют «экорейдером» за якобы созданную сеть «карманных» псевдоэкологических общественных организаций.

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