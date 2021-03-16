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Кличко не строит метро на Виноградарь: блогер нашел причину

15:27 16 марта 2021
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Вопреки недавнему анонсу председателя КГГА Виталия Кличко о строительстве метро на Виноградарь, на самом деле никакого строительства не ведется. Об этом в Facebook пишет популярный тревел-блогер Олег Васильев.

«На строительстве открытого участка киевского метро в районе Виноградаря пока затишье. Ни на одной из площадок не работает техника, не видно и самих строителей», — сообщил Васильев и опубликовал серию фото, подтверждающих его слова.

Блогер также озвучил возможную причину, по которой строительство заморожено: «Накануне в соцсетях появилась информация о приостановке работ по сооружению новых участков Сырецко-Печерской линии метрополитена. Причины — отсутствие финансирования».

Напомним, ранее стало известно, что еще на одном важном киевском объекте также остановлены работы. Эксперт-урбанист Олег Тоцкий рассказал, что строительство Подольско-Воскресенского моста не ведется уже полгода, а мэр Киева Виталий Кличко, по его мнению, даже не собирался открывать мост до конца 2020 года, как обещал перед выборами.

Между тем ранее заместитель председателя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко заявлял о готовности «Укравтодора» достроить мост в течение одного строительного сезона. Однако киевские власти отказались передавать мост для достройки.

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