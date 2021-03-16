С 1 апреля цена на газ для населения может резко вырасти

Последние два месяца украинцы платят за газ по фиксированному тарифу, несмотря на то, что в стране ранее был официально запущен свободный рынок газа. Кроме того, уже с мая правительство намерено обязать всех газовых поставщиков ввести годовые тарифы, согласно которым потребители будут переведены на единую цену голубого топлива в течение всего года, независимо от сезона. Хотя при желании потребитель сможет выбрать и помесячную оплату. Эксперты довольно скептически отнеслись к планам Кабмина ввести годовые тарифы на газ. Тем более что уже с 1 апреля действие фиксированной цены на газ для бытовых потребителей может быть отменено (хотя в Кабмине не исключают возможности его продления), и тогда газовые тарифы вновь отправятся в «свободное плавание». Поэтому украинцев волнует, какие цифры они увидят в платежках за апрель.

«За газ по 2,90 грн, а это его себестоимость со всеми накрутками, с нас содрали втрое дороже»

Но для начала стоит выяснить, какой эффект имело введение правительством фиксированных тарифов на газ для населения.

— Введение фиксированных цен стало реакцией властей на нарастающий тарифный протест, но только на первый взгляд, — рассказала «ФАКТАМ» эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая. — Да, протест был сбит, люди немного успокоились. Но то, что у нас называется «рынок газа», осталось! А у нас на «рынке газа» есть гипермонополист «Нафтогаз», которому для полного доминирования не хватает прямого доступа в жилищно-коммунальное хозяйство, согласно закону об анбандлинге. Поэтому он пытается зачистить рынок для своих «прокладок» и подмять под себя поставщиков газа.

Что на самом деле произошло? За газ по 2,90 грн, а это его себестоимость со всеми накрутками, с нас содрали 6,99 грн, то есть втрое дороже. Отличная сделка! Если бы осталось 7−10 грн, были бы долги по платежам, а так газовщики получили свое и через оплату потребителями, и через выросшие субсидии на оплату услуг ЖКХ. То есть это афера или картельный сговор под видом реакции на тарифный протест.

Возникает вопрос — почему потребитель не может напрямую выйти на рынок и купить в любой момент столько газа, сколько ему нужно? Например, как это работает в Азербайджане. Там у человека карточка, газовый котел, он напрямую (!) закупает газ для своего котла, карточка фиксирует объем и проплату, счетчик фиксирует поступивший объем и расход. Все честно, никаких «доставок» и «распределений». Поскольку у нас есть «Нафтогаз», население могло (и должно было бы) закупать газ у него по реальной цене. Азербайджанская схема была бы намного проще, справедливее и прозрачнее, чем море «прокладок» между «Нафтогазом» и потребителем. Мы, конечно, можем изобрести свою схему, но правила рынка таковы: чем меньше посредников в цепи «товар — покупатель», тем ниже цена, прозрачнее рынок и справедливее отношения на нем, — считает Лилия Брудницкая.

В свою очередь, представители газопоставляющих компаний отмечают, что ведение фиксированных цен нанесло им материальный ущерб.

— Для населения они имели положительный эффект, хотя, судя по общению с потребителями, это их не удовлетворило: тариф остался, по их мнению, высоким, — сообщил «ФАКТАМ» директор ООО «Волыньэлектросбыт» Дмитрий Иванов. — Что касается поставщиков, то большинство из них получило негатив. Наша компания два месяца работает с убытком. Цена покупки газа «из трубы» выше установленного специального тарифа. Плюс к нему добавляется стоимость транзита. Таким образом мы имеем убытки по каждому месяцу, в котором действует специальная цена, — отметил руководитель компании-поставщика.

Кстати, не стоит забывать, что от цены газа напрямую зависит стоимость многих жилищно-коммунальных услуг.

— Установление правительством максимального тарифа позволило снизить цены на газ, — сообщил «ФАКТАМ» независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Хотя они все еще выше прошлогодних. Также в некоторых регионах снизились тарифы на транспортировку газа. Тем не менее это не привело к снижению тарифов на централизованное отопление и горячую воду. То есть ограничение несколько облегчило положение населения, но не решило проблему высоких тарифов. К тому же такое снижение было временным. Уже с апреля тарифы снова могут вырасти.

«Учитывая, что 70% потребляемого газа добывается украинскими компаниями, необходимо отказаться от привязки газовых тарифов к ценам на нидерландском хабе»

Поэтому наиболее актуальным для миллионов украинцев остается вопрос, как изменятся газовые тарифы для населения после снятия ограничений на их изменение.

— Вырастут, конечно, — уверена Лилия Брудницкая. — Это будет или прямой рост — компаниям надо перекрыть «убытки» января-февраля, или непрямой рост через поднятие «побочных» тарифов, таких как распределение, «навешивание» долга, начисление заведомо несправедливой пени, введение штрафов.

В последнее время некоторые предприятия теплокоммунэнерго обкатывают новую схему по уходу от учета показаний квартирных и домовых счетчиков тепла и горячей воды при начислении платы за отопление и горячее водоснабжение. Схема проста до банальности — не принимать эти показания, и все. Никакой закон не содержит реального механизма контроля за этим, а даже если поставщик услуги и будет оштрафован АМКУ или НКРЭКУ, штрафы оплатят те же потребители. Расчет таков: условно из 100 потребителей, кому «навесили» долг или не учли показания счетчиков, начнут выяснять, что случилось, только 50. Из них максимум 15 человек приедут в центр обслуживания добиваться реакции по сути. Из этих 15 человек, а это всего 15%, в лучшем случае половину можно обвинить в каких-то неточностях и прочих грехах и не учесть их показания. Ну, а оставшимся 7,5% «с барского плеча» можно и пересчитать платежку. Убытки — минимальные, прибыли — колоссальные, поскольку потребитель жилищно-коммунальных услуг в Украине реально бесправен, а рынок монополизирован, — считает Лилия Брудницкая.

Представители газоснабжающих компаний более осторожны в своих прогнозах.

— Сегодня трудно спрогнозировать, какой будет цена к концу месяца, — отметил Дмитрий Иванов. — Это зависит как от погоды, так и от решений правительства. Если будет производиться продажа газа АО «Укргаздобыча» напрямую, это может снизить тариф. Либо же все останется по-прежнему — оптовая реализация газа будет идти через НАК «Нафтогаз», что может привести к обратному эффекту. Здесь должно быть принято соответствующее политическое и экономическое решение. Тогда уже можно будет что-то планировать.

Также не стоит забывать, что украинские цены на газ привязаны к стоимости голубого топлива в Европе.

— Тарифы на газ после снятия ограничений снова будут колебаться соответственно ценам на нидерландском хабе, — считает Александр Хмелевский. — Весной и летом, в связи с падением спроса, тарифы на газ снизятся. Но осенью они снова вырастут. Так что не исключено, что уже следующей зимой нас ожидают высокие тарифы и массовые протесты населения. Учитывая, что около 70% газа, потребляемого в Украине, добывается украинскими компаниями, необходимо отказаться от привязки тарифов на газ к ценам на нидерландском хабе. Правительство должно привести тарифы в соответствие с платежеспособностью населения.

Любопытно, что отмену регулирования газовых тарифов с 1 апреля не одобряют и промышленники.

— Я уверен, что в Украине должен быть рынок газа, но для этого еще не созданы условия, — сообщил «ФАКТАМ» президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. — Ибо так называемый рынок сейчас монополизирован НАК «Нафтогаз», нет прозрачности и четких подсчетов объемов и себестоимости украинского голубого топлива. Другой проблемой является то, что уровень цен и тарифов стремительно опережает платежеспособность населения.

Кроме того, власть должна учитывать беспрецедентный масштаб обнищания в Украине. По данным ООН, 60% украинцев живут у черты бедности или за чертой. Отечественная статистика на начало 2021 года дает этот показатель на уровне 51%. Уровень зарплат самый низкий в Европе. Он в 3 раза меньше, чем в Польше, и в 5−7 раз меньше, чем в странах Западной Европы.

Вариант снова войти с 1 апреля в так называемое свободное ценообразование на природный газ увеличит задолженность в ЖКХ и вызовет протесты потребителей. Ведь среднестатистическая семья в Украине на продукты питания и квартплату тратит 60−70% своего бюджета. Это показатель масштабной бедности.

Поэтому речь идет о том, чтобы формировать переходные периоды, тарифную политику, которая должна быть приближена к реальной стоимости жизни. Имеем надежду, что парламент приобщится к данному процессу, потому что это вопрос общегосударственного значения, — подытожил Анатолий Кинах.

Кстати, свое мнение по поводу идеи Кабмина продлить фиксированную цену для населения и теплокоммунэнерго уже высказал финансовый эксперт, инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он считает, что такая идея не является рыночной, и сам эксперт к такому решению относится негативно.

Иллюстративное фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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