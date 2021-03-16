Реализация программы финансового оздоровления позволила харьковскому «Электротяжмашу» выплатить долги по заработной плате, реформировать систему закупок и завершить переговоры о реструктуризации части кредитов. Теперь завод готовится к подписанию долгосрочных контрактов на несколько миллиардов гривен. Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

«Электротяжмаш» передали в управление Фонда госимущества в конце 2019 года, после чего на предприятии сменился менеджмент. Тогда было установлено, что в 2017—2019 годах под руководством Дмитрия Костюка «ЭТМ» накопил более 1 млрд грн долгов, потерял более 1 тысячи сотрудников и существенно снизил товарооборот", — говорится в публикации.

Как пишет автор, новый менеджмент совместно с ФГИ разработал программу финансового оздоровления, реализация которой уже выходит на финальный этап.

В прошлом году на «ЭТМ» полностью реформировали систему закупок, что позволило сделать процесс прозрачным и конкурентным, закрыв возможности для коррупции и злоупотреблений. Как результат цены на закупку сырья и материалов были снижены на 6−30%, при этом цены на готовую продукцию на экспорт удалось поднять в среднем на 24%", — говорится в материале «РБК-Украина».

Отмечается, что менеджмент также ведет активную работу над привлечением дополнительных оборотных средств, и в ближайшие 2 месяца «Электроважмаш» может получить более 600 млн грн. Средства поступят от заказчиков продукции благодаря индексации контрактов с «Укргидроэнерго», а также после реструктуризации кредитов.

Предприятие готовится получить многомиллиардные контракты внутри страны и на экспорт. Так, обновление и модернизация электростанций и подвижных составов «Укрзалізниці» могут обеспечить порядка 2,5 млрд грн ежегодно. Экспортные контракты способны принести еще порядка 6 млрд гривен в ближайшие 3−4 года.

«Окончательный выход из кризиса займет еще некоторое время, и это естественно, учитывая серьезность накопленных проблем. Но, как верно сформулировал заместитель главы ФГИ Денис Кудин, у завода есть все возможности для нормального существования. Когда программа финансового оздоровления будет выполнена — «Электротяжмаш ждет новая жизнь», — говорится в статье.

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