Как изменится курс доллара уже к концу недели: прогноз

Вторую неделю подряд курс гривни по отношению к основным валютам укрепляется. Хотя темпы ее роста несколько замедлились. С 10 марта американская валюта подешевела на 9 копеек, а европейская — на 1 копейку, притом что за предыдущую неделю евро упал сразу на 63 копейки. В среду, 17 марта, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 27,65 грн за доллар и 32,96 грн за евро. На наличном валютном рынке гривня также незначительно укрепилась по отношению к основным валютам. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,59 грн, купить по 27,82 грн; евро — сдать по 32,77 грн, купить по 33,15 грн. Эксперты не исключают, что в ближайшие дни нерациональная валюта вновь начнет девальвировать.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка изменился по-разному, на межбанке доллар незначительно вырос, в других же сегментах снизился на 0,2−0,3%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,71 грн до 27,65 грн (-0,2%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,72−27,74 грн до 27,73−27,75 грн (+0,04%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 27,64−27,84 грн до 27,58−27,77 грн (-0,2% - -0,3%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

Международные резервы Украины на 15 марта сократились до 27,8 млрд долларов по сравнению с 28,54 млрд долларов на начало марта, заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин. По его словам, это произошло из-за выплат по погашению долга правительства и Нацбанка перед Международным валютным фондом в сумме 295,5 млн специальных прав заимствования (искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ).

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6 грн, а наличный доллар в банках — около 27,5−27,7 грн", — считает Вадим Иосуб.

Однако эксперты отмечают повышенный спрос на иностранные валюты, что может привести к росту их курсов.

«Во вторник гривня к доллару США существенно ослабла — сработал эффект «отложенного спроса», — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ на рынок не выходил. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 27,76 грн, евро к гривне вырос до отметки 33,06 грн.

По итогам вчерашнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфин Украины привлек в госбюджет 14,31 млрд грн. Рынку были предложены облигации 7-ми выпусков со сроками погашения 3, 12, 18, 24, 36 и 72 месяца в гривнях, а также 12 месяцев — в долларах. Сегодня ожидаются выплаты Кабмина по старым выпускам на сумму 14,95 млрд грн. Пока точно не ясно, как поступят с полученными от погашения ОВГЗ гривнями их владельцы. Если они выйдут на межбанк с продажами украинской валюты, то доллар и евро продолжат свое укрепление. Нерезиденты по причине низкой доходности текущего размещения участия в нем не принимали. Полагаю, что они продолжат покупки данных бумаг на вторичном рынке.

Главная причина повышенного спроса на иностранные валюты в том, что всю последнюю неделю многие крупные покупатели ждали условного «дна» и после вчерашних валютных интервенций НБУ они решили выйти на межбанк.

На текущей неделе ожидаем, что доллар к гривне продолжит рост до уровня 27,85 грн. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится до отметки 33,25 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Кроме того, на валютный рынок оказывает влияние ситуация на аграрном и топливном рынках.

«Гривня в среду, 17 марта, торгуется вблизи отметки 27,72 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, и участники валютного рынка находятся в ожидании возможного локдауна и паузы в активности нерезидентов.

Валютный рынок отслеживает действия нерезидентов, на которых рассчитывал Минфин, предлагая долгосрочные ОВГЗ. Однако спроса на «длинные» долговые бумаги не было, доходность была предложена ниже, чем ожидалось. По данным НБУ, нерезиденты не покупали гривневые ОВГЗ и снизили портфель долларовых бумаг.

В целом баланс рынка остается шатким. Пауза у нерезидентов развернула рынок. Аграрии продолжают заводить валюту под посевную, нефтетрейдеры, наоборот, активизировались с новыми контрактами из-за рисков изменения структуры рынка. Если нерезиденты всего лишь удерживают паузу с покупками, то рынок будет держать гривню в диапазоне 27,65−27,85 грн за доллар. Если же нерезиденты начнут выходить из украинских активов, то курс гривни может откатиться к 27,95 грн за доллар к концу недели", — отметил Андрей Шевчишин.

Стоит также напомнить, что с 1 апреля цена на газ для населения может резко вырасти, поскольку закончится срок действия фиксированных цен на голубое топливо. Однако в правительстве не исключают возможности его продления.

89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter