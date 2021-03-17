Хакеры атакуют счета украинцев в одном из банков страны

Сегодня практически каждый человек имеет банковский счет и платежную карту, а то и не одну. Поэтому вопрос безопасности денег на счету очень волнует наших граждан. Тем более что в последние дни некоторые СМИ сообщают о хакерских атаках на карточные счета украинцев, и в частности клиентов банка ПУМБ. Учитывая, что это один из крупнейших отечественных банков, такая информация вызвала резонанс. «ФАКТЫ» решили разобраться в ситуации.

Как сообщает сайт «Страна.ua», в последнее время на специализированных форумах все чаще появляются сообщения граждан о хакерских атаках на карточные счета клиентов ПУМБа и других украинских банков. Вот некоторые из них.

«Четвертого марта пыталась снять деньги, оказалось, что у меня их нет, их сняли в 7:07 утра без всяких моих действий, паролей подтверждения и т. д. В отделении банка написала заявление, неделю прождала, стала писать на все возможные имэйл-адреса банка, перезвонили — сказали, что сначала я должна написать заявление в полицию, только потом они начнут расследование! У меня нет слов. Я хочу узнать, куда делись деньги с моей зарплатной карточки», — написала Татьяна, которую обслуживает одно из отделений в Сумах.

Жители других регионов также сообщали о хищениях денег.

«23 февраля оплачивал своей картой ПУМБ товар в магазине через терминал, мне пришло СМС-уведомление о снятии средств, и там пишется остаток на счете, я обнаружил, что у меня не хватает на счете около 8 тысяч грн. Я сразу зашел в приложение ПУМБ-онлайн и выяснил, что 22 февраля в 7:09 было совершено 3 платежа на сумму 2 700 грн каждый + 13,5 комиссия на каждый платеж с пометкой MonoDirect kiev.ua», — сообщил клиент банка из Днепропетровской области (отделение в Терновке).

Любопытно, что большинство пострадавших заявляют о двух особенностях нового карточного воровства. Во-первых, чаще всего хищение происходит ночью, когда все спят и не могут заблокировать счет. Во-вторых, люди не получают от банка сообщений о списании денег с карточки. Хотя иногда после исчезновения средств приходила информация, что деньги переведены с использованием сервиса MonoDirect. Как известно, этот сервис применяется пользователями «Монобанка».

За разъяснениями «ФАКТЫ» обратились к руководству ПУМБа. Для начала мы выяснили, соответствует ли действительности информация о кражах денег со счетов клиентов банка.

«ПУМБ провел расследование по заявлениям о несанкционированном списании средств со счетов клиентов, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ПУМБа. — Банк возместит средства клиентам, пострадавшим от мошенничества в период с 05.02 по 10.03.2021, во всех случаях, подпадающих под признаки операций, по которым ПУМБ проводит компенсации. Сейчас правоохранительные органы должны установить виновных лиц, которые должны возместить ПУМБ убытки.

Программные комплексы ПУМБ предусматривают высокий уровень защиты данных и счетов, и любые утечки данных из программных комплексов ПУМБ исключены. Однако, чтобы защитить счета клиентов, банк дополнительно ввел еще один уровень контроля проведения платежей, для предупреждения в будущем подобных случаев".

Кроме того, в банке посоветовали, как клиентам защитить свои счета от подобных атак.

«Мошенники придумывают различные схемы, чтобы получить данные клиентов или информацию по карточке (фишинговые сайты и т. д. ), — говорится в сообщении банка. — Поэтому из соображений безопасности советуем клиентам периодически менять логин и пароль для входа в приложение ПУМБ-онлайн, не использовать логины и пароли, которые вводились на любых других сайтах, устанавливать отдельные логины и пароли в мобильном приложении каждого банка, где клиенты обслуживаются, привязать мобильный номер к паспорту, установить дневные лимиты в интернет-банкинге и придерживаться других рекомендаций, размещенных на сайте ПУМБ в разделе «Обращения и безопасность» в подразделе «Ваша безопасность».

Стоит напомнить, что, если вы неожиданно получили на банковскую карту перевод от незнакомого человека, который спустя время просит вернуть деньги, «ошибочно» перечисленные вам, вас «разводят» мошенники. Именно такую схему все чаще используют аферисты для кражи денег с платежных карт.

Фото Pixabay

376

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter