Бизнесмен Игорь Коломойский, которого подозревают в выводе 5,5 млрд долларов из «Приватбанка», не мог сделать этого самостоятельно. К «схемам» может быть причастна заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Такое предположение озвучил директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк в своем блоге на сайте «Корреспондент».

Он напомнил, что ранее писал о том, что недавние подозрения трем топ-менеджерам «Приватбанка» — это лишь «охота на стрелочников» в помощь американскому расследованию огромных махинаций с деньгами вкладчиков «Приватбанка».

Однако главной целью США, по его мнению, что подтверждается санкциями, является Игорь Коломойский. В то же время Миселюк отметил, что Коломойский не смог бы один выводить из Украины миллиарды долларов так, чтобы этого не заметил регулятор, который должен контролировать честную деятельность финучреждений и гарантировать безопасность денег вкладчиков.

«Как „гарантировал“ „Приват“, все смогли оценить, когда три года назад международное детективное агентство Kroll установило, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из банка не менее 5,5 млрд. НЕ гривен — долларов. Поэтому озвученные подозрения бывшим топ-менеджарам „Приватбанка“ в растрате 136 млн грн — это лишь маленький ноготок гигантского циклопа приватовских схем предыдущих владельцев», — написал Миселюк.

Эксперт задается вопросом, почему руководство регулятора не прекратило использование этих масштабных схем и вывод из Украины миллиардов гривен вкладчиков?

Более того, как отметил эксперт, сначала Нацбанк три года молча наблюдал, как владельцы «ПриватБанка» выводят из него миллиарды долларов.

По мнению эксперта, НБУ сделал все, чтобы провести национализацию на невыгодных для Украины условиях: «А когда государство национализировало „Приват“ за 155 млрд грн, регулятор в третий раз ничего не сделал, чтобы вернуть налогоплательщикам их деньги».

Миселюк напомнил, что, по информации журналиста Сергея Лямца, «схемы» с «Приватбанком» обошлись стране более чем в 10 миллиардов долларов.

«Действительно, широкий круг узнал о размахе схем с „распилом“ денег вкладчиков „Привата“ только после национализации банка. А руководство Нацбанка знало обо всем гораздо раньше. Причем не в общих чертах, а конкретно. Поскольку еще в 2015 году МВФ провел стресс-тест „Приватбанка“. Было обнаружено, что на тот момент банк почти не имел обеспечения под выданные кредиты. Более 200 крупных заемщиков оказались по большому счету пустышками и „прокладками“. Причем выяснилось, что все они — фирмы Коломойского и его компаньонов. То есть гигантский корпоративный портфель банка — 137 млрд грн — это кредиты самим себе», — пишет Миселюк.

Он отметил, что этого было достаточно для того, чтобы Нацбанк осуществил жесткие меры по отношению к «Приватбанку».

«За целый год после получения этих данных Нацбанк не добивался предоставления „Приватбанком“ ликвидных залогов. Этот вопрос находился в прямой ответственности именно Екатерины Рожковой как руководителя банковского надзора. И „Приватбанк“ продолжил реализацию своих схем как ни в чем ни бывало», — отметил эксперт.

Он не исключил, что публичная вражда между Рожковой и Коломойским может быть результатом невыполнения тайных договоренностей во время национализации «Приватбанка».

«Из Вашингтона после подозрений бывшим топ-менеджерам «Приватбанка» продолжают требовать от официального Киева продолжения работы в расследовании злоупотреблений с деньгами вкладчиков этого банка. И новых результатов в этом направлении.

Причем американцы ставят вопрос о ключевых действующих лицах, которые были замешаны в реализации этих схем. Поэтому есть большая вероятность того, что уже скоро отечественным правоохранителям придется заняться ролью руководителей Нацбанка и ответить на вопрос, почему руководство регулятора позволило реализовать эти схемы и не сделало в пределах своей компетенции нужных решительных шагов для их пресечения", — резюмировал Миселюк.

Фото с официального сайта НБУ



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