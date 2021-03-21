Пенсии до конца года повысят четыре раза: кто может надеяться на дополнительные выплаты

Большинство украинских пенсионеров могут надеяться на повышение получаемых выплат до конца года: это заложено в бюджете Пенсионного фонда на 2021 год. Состоится такое повышение четыре раза.

Так, с 1 апреля будет произведен перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать после выхода на заслуженный отдых (есть 24 месяца дополнительного стажа). Повышать будут размер самой выплаты и прибавку за стаж. Но только в том случае, если выполнены требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) — тогда пенсию повышают на 2% прожиточного минимума (надбавка за стаж, 35,3 грн). Кроме того, сам размер «чистой» пенсии увеличивается на 2%.

К примеру, если расчетный размер пенсии составляет 6000 грн, то после 24 месяцев дополнительного стажа повышение составит 120 грн.

С первого дня июля минимальная пенсия должна вырасти с 1769 до 1854 грн, а максимальная — с 17 690 до 18 540 грн. Это связано с перерасчетом прожиточного минимума. Также с 17,6 до 18,5 грн увеличится прибавка за «сверхстаж» (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

На 1 октября намечено увеличение на 400 грн выплат пенсионерам в возрасте от 75 лет — это будет ежемесячная прибавка. Сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше. Они могут рассчитывать на помощь в размере около 500 грн. В Кабинете министров анонсировали постепенное расширение количества украинцев, которые могут претендовать на такую доплату. В 2021-м — для 75+.

И, наконец, последнее в текущем году увеличение минимальной и максимальных пенсий Кабмин обещает провести с 1 декабря: до 1934 и 19340 грн соответственно. Также с 18,5 до 19,3 грн увеличится прибавка за «сверхстаж» (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Напомним, в Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и ввести дополнительный взнос для работника. Одновременно в стране может появиться новый вид пенсионных выплат.

Фото Пенсионный фонд Украины

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