От накопительной пенсии можно будет отказаться: стали известны детали

В Украине уже давно ведутся разговоры о внедрении обязательной накопительной пенсионной системы как панацее избавления Пенсионного фонда от дефицита. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль и руководство Минсоцполитики намерено ввести накопительную пенсионную систему уже до конца текущего года.

В то же время в ведомстве осознают, что для части граждан — тех, кому до выхода на пенсию остались считанные годы — такая система не будет иметь смысла.

В связи с этим Министерство социальной политики предлагает предоставить гражданам старше 50 лет право отказаться от участия в обязательной накопительной пенсионной системе.

Об этом идет речь в серии изменений, которые к законопроекту № 2683, внедряющему в Украине накопительные пенсии, подготовило Минсоцполитики, сообщили LIGA.net в министерстве.

При этом министерство предлагает:

создавать специальные фонды для тех граждан, которые не смогли выбрать для обязательных пенсионных накоплений негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Несмотря на то, что такой фонд будет создан государством, планируется, что его работа не будет отличаться от уже существующих НПФ;

создать «единое окно», где каждый участник системы сможет самостоятельно выбрать фонд, переводить накопленные средства с одного фонда в другой, контролировать состояние счета и т. п. «Единое окно» станет единой базой данных с информацией по всем участникам второго уровня накопительной системы;

«Единое окно» станет единой базой данных с информацией по всем участникам второго уровня накопительной системы; финансирование накопительных пенсий осуществлять за счет единого социального взноса и налога на доходы физических лиц: от каждого налога в систему будет поступать по 2%.

для пенсионных выплат планируется предоставить три опции: пожизненные платежи, разовая выплата или разделение на определенный срок.

Минсоцполитики уже представило предложения Комитету Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как уточняют в министерстве, озвученные инициативы полностью поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Комитета по социальной политике Галина Третьякова также продемонстрировала готовность депутатов утвердить все изменения. Пока Минсоцполитики ожидает комментариев от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также от Национального банка.

Напомним, ранее стало известно, как и на сколько будут повышаться пенсионные выплаты в течение 2021 года.

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