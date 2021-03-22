Коллекторам запретили звонить должникам по ночам и приходить к ним на работу

В последние годы сотни тысяч украинцев обращались в банки и различные финансовые компании за кредитами. Подавляющее большинство граждан брали небольшие потребительские кредиты для покупки предметов первой необходимости. Однако, как только заемщик терял платежеспособность и задерживал выплаты по кредиту, у него начинались очень большие проблемы. Причем не только у него. Ведь коллекторские компании, занимающиеся «выбиванием» долгов, терроризировали не только должника, но и его родственников, знакомых, а подчас и незнакомых с ним людей, например соседей. Есть надежда, что теперь беспределу коллекторов придет конец. Парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности».

Все коллекторские компании будут внесены в реестр Нацбанка

Отныне надзором за деятельностью колекторских компаний будет заниматься Национальный банк Украины. Все такие компании, желающие легально работать на финансовом рынке, должны быть внесены в Реестр коллекторских компаний, которым будет управлять Нацбанк. Банк или финансовая компания, занимающаяся выдачей кредитов, обязаны заключить договор только с коллекторской компанией, зарегистрированной в реестре НБУ.

Кредитор обязан сообщать Нацбанку о заключении договора с коллекторской компанией. При этом он должен контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений. Ведь теперь кредитор тоже несет ответственность в случае нарушения коллектором законодательства и прав должников. Причем кредитор обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор с коллекторской компанией в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения коллектором требований к этическому поведению, если таких нарушений буде два и больше в течение года.

Также кредитор теперь обязан сообщить гражданину, берущему кредит, что в случае задержки выплат с его стороны к взысканию долга будет привлечена коллекторская компания. В случае возникновения задолженности заемщика также должны информировать, что к взысканию долга привлечена коллекторская компания или что его долг переуступлен новому кредитору.

Коллекторам разрешено звонить должнику, вести личные переговоры, писать сообщения и письма как по адресу проживания, так и по месту работы, однако с учетом определенных ограничений и норм этического поведения. Во время первого контакта с должником коллектор обязан сообщить название своей компании, имя представителя, от лица которого он уполномочен взыскать долг, и контактные данные. Должник имеет право запросить подтверждающие документы об обосновании взыскания долга. Эти документы должны быть предоставлены в течение семи рабочих дней.

«Кредитор и коллекторские компании обязаны воздерживаться от угроз, шантажа, оскорблений»

Так какие действия в отношении должников теперь запрещены коллекторам?

— Кредитор и коллекторские компании при работе с должниками будут обязаны придерживаться этических правил общения с заемщиком, воздерживаться от угроз, шантажа, оскорблений, — сообщил «ФАКТАМ» адвокат, партнер АО «Ассирия» Дмитрий Куцевол. - В частности, им запрещается:

вводить в заблуждение должника относительно характера и размера задолженности;

общаться с должником с 22:00 до 08:00 вопреки его воле или более двух раз в сутки;

скрывать свой номер и использовать функцию автодозвона более 1 часа в сутки;

общаться с родственниками должника вопреки их воле;

звонить или приходить на работу к должнику.

Коллекторы обязаны будут соблюдать требования к корреспонденции, которую отправляют должнику, а также соблюдать ограничения на сбор и хранение информации о личной жизни должника.

В случае нарушения прав потребителей-должников со стороны сотрудников коллекторской компании должник может обратиться с жалобой в Национальный банк Украины. При этом у НБУ достаточно полномочий и возможностей для влияния на такую недобросовестную коллекторскую компанию.

Принятый закон предусматривает следующие механизмы воздействия на недобросовестных коллекторов:

штраф от 50 тысяч до 100 тысяч гривен;

исключение коллекторской компании из реестра, что лишит ее возможности продолжать работу в дальнейшем.

Хочу отметить, что критерии законности и правильности деятельности коллекторов уже определены в законе. Однако, очевидно, что дополнительные требования и ограничения будут изданы в нормативных актах Национального банка Украины, — подытожил юрист.

Стоит напомнить, что с 1 марта в Украине была запущена программа по предоставлению ипотечных кредитов под 7% годовых. Однако эксперты предупреждают, что в случае прекращения программы со стороны государства, как это неоднократно бывало с предыдущими государственными ипотечными программами, заемщик останется один на один с банком, который теперь с помощью коллекторов сможет лишить должника предмета ипотеки, то есть недвижимости.

Иллюстративное фото Pexels

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