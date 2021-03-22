Пользователи смогут влиять на разработку: NEOBANK для бизнеса запускает первый в Украине Customer Board

Concord Fintech Solutions совместно с финтехкомпанией NEO.PRO анонсировали запуск бета-версии цифрового банка — NEOBANK для бизнеса. Первыми открыть счет и протестировать новый продукт смогут предприниматели, которые подадут заявки и будут приняты в Сustomer Board — совет клиентов NEOBANK. Подать заявку на участие в Customer Board предприниматели могут, заполнив простую анкету по ссылке: business.neobank.one, сообщает пресс-служба банка.

«NEOBANK — флагманский проект нашей финтехэкосистемы Concord Fintech Solutions. Это качественно новый для Украины продукт, а потому на моменте релиза мы хотим, чтобы он был максимально приближен к идеалу. Именно поэтому решили привлекать к процессу создания непосредственно пользователей. Не только изучать customer experience, но и давать клиентам реальную возможность влиять на то, каким будет продукт», — отметила в своем Telegram-канале основатель экосистемы Елена Соседка.

По ее словам, до 12 апреля команда NEOBANK для бизнеса будет принимать заявки на участие в Сustomer Board. Главное требование для претендентов — быть зарегистрированным предпринимателем. При этом состав Customer Board будет формироваться так, чтобы обеспечить представление интересов максимально широкого круга предпринимателей как по профилю деятельности, так и географически.

До 12 мая участникам нужно будет удаленно открыть бизнес-счет через приложение или десктоп-версию NEOBANK для бизнеса и начать пользоваться продуктом. Вносить свои предложения и замечания можно будет в закрытой группе в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, для всех участников совета клиентов, которые откроют счет до 12 мая, на постоянной основе будет действовать специальный тариф без абонплаты, а еще их ждет золотая реферальная ссылка, подарки от NEOBANK за активность и рациональные предложения, персональные приглашения на закрытые мероприятия от банка, нетворкинг с командами разработчика NEOBANK и партнерами, которые помогали в создании проекта: креативным агентством Banda, компанией Alty и другими компаниями — лидерами рынка.

«Наша задача в том, чтобы к Сustomer Board подключились активные предприниматели, которые готовы делиться своим опытом и хотят влиять на функциональность и удобство банка, в котором обслуживают свои бизнес-счета. Мы открыты к любому конструктивному фидбеку: критика, предложения, пожелания — всё приветствуется. Ценные идеи возьмем в проработку и реализуем. В будущем также будем советоваться с участниками совета клиентов при запуске новых продуктов и интеграциях с сервисами для бизнеса», — рассказала СЕО финтехкомпании NEO.PRO Маргарита Побилец.

Запуск бета-версии NEOBANK для бизнеса запланирован на 12 апреля, совет клиентов начнет работать, как только он будет окончательно сформирован. Полномасштабный запуск первого в Украине цифрового банка для компаний и ФЛП запланирован на лето 2021 года.

Партнером NEOBANK для бизнеса выступает международная глобальная компания платежных технологий Visa, которая поддерживает инновационные решения в сфере финтеха.

Напомним, NEOBANK для бизнеса — это цифровой банк для компаний и ФЛП, который предлагает максимально дистанционное обслуживание. Работает на лицензии ConcordBank. Разрабатывается на базе финтехэкосистемы Concord Fintech Solutions в партнерстве с финтехкомпанией NEO.PRO, креативным агентством Banda и компанией Alty. Также у банка есть продукт для физических лиц — NEOBANK для всех.



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