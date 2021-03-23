В Украине собрались «раскулачить» Visa и MasterCard

Депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий сообщил, что власть намерена ограничить сумму комиссии которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS терминалами.

Нардеп сообщает, что в странах Евросоюза такие правила давно введены. Там объем комиссии не может превышать 0,2%. В Украине в среднем он составляет 1,5%, плюс еще дополнительные сборы банков. Эти комиссии включаются в стоимость товара, за которые платит потребитель.

«ЕС когда вводил ограничения, объяснил все очень просто. Конкуренция между брендами карточек заключается в том, кто предложит более высокую комиссию банка эмитента. И на рынке уже сформировалась де-факто дуополия. Общая сумма комиссий в Украине превышает 10 млрд гривен. Это явно гораздо больше стоимости обслуживания и развития системы POS терминалов. Большой размер комиссии также сдерживает многих розничных торговцев от установки POS терминалов», — уточнил Заблоцкий.

Парламентарий предполагает, что соответствующие ограничения будут введены уже в апреле.

Напомним, в апреле 2020 года в Украине вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге.

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