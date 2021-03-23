Налоговая амнистия в Украине: кто сможет легализовать свои теневые капиталы

Ни для украинцев, ни для наших международных партнеров не секрет, что существенная доля отечественной экономики находится в тени. Это значит, что огромные средства, заработанные без уплаты налогов и накопленные за 30 лет, сейчас не могут полноценно влиться в экономику страны и давно нуждаются в легализации. О необходимости налоговой амнистии говорили чуть ли не в каждом новом правительстве. Президент Владимир Зеленский также еще в прошлом году поручил правительству подготовить налоговую амнистию. Ранее дальше разговоров и обещаний дело не шло. Но сейчас появился шанс таки провести легализацию огромных капиталов, пребывающих в тени. Действительно ли уже в нынешнем году Украину ждет налоговая амнистия? И что же это такое? Давайте разбираться.

Правительство рассчитывает, что налоговая амнистия пополнит госбюджет на миллиарды гривен

В правительстве считают, что проведение налоговой амнистии может вернуть в экономику страны миллиарды гривен.

«Мы проанализировали опыт 20 стран, которые внедрили такое декларирование, а также проанализировали как успешные, так и неуспешные кейсы, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. - Ожидаем, что это будут довольно значительные объемы. Разные страны в ходе налоговой амнистии получали от 500 тысяч долларов до миллиардов долларов, которые возвращались в „белый“ оборот государства. Рассчитываем, что и в Украине это будут значительные суммы. Хотелось бы, чтобы это были миллиарды гривен.



Налоговая амнистия вызывает опасения у МВФ, там обеспокоены, что под нее могут попасть средства, полученные преступным путем — от терроризма или незаконной деятельности. Поэтому деньги, полученные преступным путем, не должны попасть под амнистию», — подчеркнул премьер-министр.

Для начала напомним, что налоговая амнистия — это одноразовая акция государства, в ходе которой определенным категориям лиц предоставляется возможность легализовать ряд не задекларированных доходов, из которых они ранее не уплатили налог. Налоговая амнистия действует в течение ограниченного промежутка времени. При этом люди, легализующие свои капиталы, заполняют специальные декларации и платят государству фиксированный налог от «амнистированной» суммы доходов.

Для введения налоговой амнистии в Украине Верховная Рада должна проголосовать за четыре законопроекта, поданные в парламент президентом еще 25 февраля. Это законопроект № 5153, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс, законопроект № 5154 об изменениях Бюджетного кодекса, законопроект № 5155, меняющий валютное законодательство, а также законопроект № 5156, вносящий правки в Уголовный кодекс. Кроме того, 9 марта к законопроекту № 5153 уже зарегистрированы три альтернативных варианта, которые в целом повторяют его текст, внося лишь точечные поправки.



Так какие капиталы могут быть амнистированы? Согласно законопроектам, под амнистию подпадают активы физических лиц, полученные либо приобретенные за счет доходов, из которых не были уплачены необходимые налоги или которые не были надлежащим образом задекларированы. Отметим, что под активами понимаются денежные средства, в том числе электронные деньги, имущество и имущественные права.

Однако авторы законопроектов утверждают, что не удастся амнистировать активы, которые приобретены на деньги, полученные преступным путем. Но учитывая, что это все же налоговая амнистия, исключение сделано для таких преступлений, как уклонение от налогообложения, несоблюдение валютного или антимонопольного законодательства. Однако только в том случае, если расследование по данным преступлениям на момент подачи декларации еще не начато.

Согласно законопроектам, амнистия распространяется только на физических лиц. При этом амнистией могут воспользоваться даже те физлица, которые на сегодняшний день уже не являются налоговыми резидентами Украины. Таким образом, некоторые граждане, ныне проживающие за пределами Украины, смогут показать в странах своего проживания амнистированные в Украине доходы.

Важно, что действующие чиновники, подающие антикоррупционные декларации, воспользоваться амнистией не смогут. Это также распространяется и на бывших чиновников, которые хотя бы раз в период с 1 января 2005 года подавали антикоррупционную декларацию, пребывая в соответствующей должности.

Действующие чиновники, подающие антикоррупционные декларации, воспользоваться амнистией не смогут (фото Pixabay)

«За фиктивное банкротство или завладение имуществом незаконным способом уголовная ответственность остается»

Так каким образом предлагается провести налоговую амнистию и какие суммы попадут в бюджет с амнистированных капиталов?

«Прежде всего — это подача одноразовой специальной добровольной декларации в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года, — сообщил на сайте «НВ Бизнес» бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов. — В ней физическое лицо должно указать активы и доходы, из которых не были удержаны налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в течение любого из налоговых периодов до 1 января 2021 года. Важно то, что в этом процессе не могут принимать участие лица, которые выполняют функции государства или органов местного самоуправления и декларировали доходы в соответствии с законами по предотвращению коррупции, начиная с 2005 года.

Такая декларация, где могут быть отражены ценные бумаги, доли активов юридических лиц в Украине и за рубежом и так далее (кроме наличности, которая не может быть предметом декларирования), будет подаваться в Государственную налоговую службу через нотариуса. В документе не нужно будет указывать источники происхождения активов.

Инициативой президента предлагается определять сбор с одноразового специального добровольного декларирования по следующим ставкам:

5% по валютным ценностям, размещенным на счетах в банках Украины;

9% по валютным ценностям, размещенным на счетах финансовых учреждений за рубежом и, соответственно, корпоративным правам, зарегистрированным за рубежом;

2,5% - от номинальной стоимости государственных облигаций со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных в период действия добровольного единовременного декларирования, то есть с 1 января 2021-го по 20 июня 2022 года.

Конечно, эта ставка чрезвычайно привлекательна. Она является одним из краеугольных элементов документов, который должен стать предметом дискуссии с МВФ. В свою очередь, государство гарантирует, что участники процесса будут освобождены от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства, а также обязанности уплатить начисленные налоги и сборы.

Еще одной важной характеристикой документов является то, что они ограничивают декларирование доходов, полученных от преступной деятельности. Речь идет лишь об освобождении от ответственности за преступления, предусмотренные ст. 212 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонение от уплаты налогов. По другим статьям, например, фиктивное банкротство или завладение имуществом незаконным способом, ответственность сохраняется.

Также предлагается возложить на банки обязанность проверять происхождение денег в соответствии с законодательством об отмывании денег и финансировании терроризма. Таким образом, чтобы задекларировать средства, их прежде всего необходимо будет внести на специальный счет в банковском учреждении, открытый для однократного декларирования. Отмечается, что порядок проверки дальше будет определять Нацбанк.

Однако самое интересное, что предлагается законопроектами по налоговой амнистии. Это фактически определение всеобщего декларирования. Несмотря на то что законопроекты направлены на проведение одноразового декларирования, все же будут определять, какое имущество считается законно приобретенным для тех, кто не подал декларацию.

Так, если физическое лицо не воспользуется правом на однократное декларирование за указанный выше период, то закон определяет так называемую безусловную налоговую амнистию, то есть перечень активов соответствующих характеристик и количества, из которых, как считается, полностью уплачены налоги и сборы: квартира площадью до 120 кв. м, дом площадью до 240 кв. м, нежилое помещение площадью до 60 кв. м, земельные участки, транспортные средства (с некоторым исключениями), а также другие активы, суммарная стоимость которых не превышает 400 тысяч грн.

Проще говоря, если вы, например, имеете наличные средства, ювелирные изделия, картины и другие предметы искусства стоимостью до 400 тысяч грн, то государство не будет проверять, где вы взяли деньги на их покупку. Происхождение такой собственности будет легальным по определению", — отметил Сергей Верланов.

«Государство не может дать никакой гарантии, и это самая большая проблема данной амнистии»

О некоторых аспектах предлагаемой налоговой амнистии «ФАКТЫ» расспросили финансового эксперта, инвестиционного банкира Сергея Фурсу.

— В одном из законопроектов говорится, что среди активов, подпадающих под амнистию, могут быть электронные деньги. Как это будет происходить?

— У нас в принципе государство, согласно закону, еще не знает, что такое биткойн, криптовалюты, электронные деньги. Поэтому, пока не будет принято соответствующее законодательство, трудно сказать, как именно государство собирается декларировать, например, биткойны, которых по закону у нас просто не существует.

— Предполагается, что из легализованных активов государству нужно заплатить от 2,5 до 9 процентов. Это много или мало?

— Два с половиной процента — это очень мало. Так или иначе, даже при 9 процентах всегда будет вопрос справедливости, потому что люди, которые платили налоги, уплатили 18 процентов, а тут с кого-то возьмут только девять. Это на самом деле очень спорный вопрос. Поэтому 9 процентов вряд ли можно назвать высокой ставкой, а скорее — низкой, с точки зрения справедливости. С другой стороны, у нас есть понимание, что если ставку сделать выше 10 процентов, то психологически люди неохотно будут легализировать свои капиталы.

— Какие могут быть мотивы и стимулы, чтобы человек амнистировал свои капиталы? Может ли государство дать железные гарантии, что потом к этому человеку не придут и не скажут: «А по другой статье ты подпадаешь под уголовную ответственность»?

— Государство не может дать никакой гарантии. И это самая большая проблема данной амнистии, потому что в обществе очень низкий уровень доверия к государству. Сейчас есть два больших стимула: это финансовый мониторинг, который начал работать очень жестко, а также то, что амнистия — инициатива людей, которые хотят амнистировать свои капиталы, чтобы потом спокойно ими распоряжаться.

Потому что, с одной стороны, финансовый мониторинг не позволяет сейчас нормально существовать в «кэше», это уже больно. А с другой стороны, во всем мире начинают работать антиофшорные законодательства, к которым Украина тоже присоединяется. То есть нормально использовать офшоры люди уже не могут. И амнистия — запрос, который исходит не от государства, это запрос от людей, которые имеют деньги, но столкнулись с проблемой невозможности ими распоряжаться.

— Вы думаете, что наши граждане, которые в былые годы вывели капиталы или спрятали их от налогов, действительно будут заинтересованы в их легализации?

— Да, потому что сейчас работать вне легального финансового рынка становится очень-очень сложно. Причем как в случае с офшорами, так и просто в случае с «кэшем», который вы не можете просто принести в банк и сказать: вот, бабушка оставила. Нужно обязательно подтвердить источник дохода.

Полагаю, в нынешних условиях шансы на принятие законов о налоговой амнистии и на проведение ее в ближайшее время очень высоки. Ведь в этом заинтересован бизнес, работающий в Украине, — подытожил Сергей Фурса.

Стоит напомнить, что Национальный банк Украины внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, разрешив банкам открывать судебным исполнителям данные о суммах на счетах определенных граждан Украины. Более того, Минюст разрабатывает изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов граждан-должников и сумм средств, имеющихся на таких счетах.

Фото в заголовке Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ»

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