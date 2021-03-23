Введением санкций против китайских акционеров «Мотор Сичи» украинская власть исключила возможность переговорного урегулирования ситуации, поэтому теперь все действия перейдут в юридическую плоскость — в украинских судах и в международном арбитраже. Об этом в интервью заявил президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао, назвав обвинения в адрес китайских инвесторов «Мотор Сичи» не выдерживающей критики ложью и клеветой, передают «Українські новини».

«Давайте вспомним, как все начиналось. В начале сотрудничества с компанией „Мотор Сич“ украинское правительство и посольство Украины в Китае выражали свою поддержку проекту разными способами, в том числе восхищались строительством завода в Чунцине, — напоминает в своем интервью Ду Тао. — Ведь сам завод в Чунцине спроектирован в основном украинскими профессиональными государственными предприятиями. Но внезапно все резко изменилось, и против китайских инвесторов были предъявлены несправедливые обвинения. Расследования — непрерывные нарушения наших прав как инвесторов. Основываясь на уважении к украинскому государству, мы по-прежнему сохраняли большое терпение и сдержанность и активно искали примирения».

Также в своем интервью Ду Тао рассказал о попытках конкурентов, недоброжелателей и клеветников представить его компанию как злонамеренных инвесторов, цели которых сводятся к захвату технологий и последующему закрытию предприятия. По его словам, они не выдерживают критики.

«Какому здравомыслящему бизнесмену пришло бы в голову брать кредит в банке и инвестировать в завод почти $ 1 млрд, чтобы потом его закрыть??? Что касается тех обвинений, которыми пытаются замарать китайских инвесторов грязными подозрениями в краже прав интеллектуальной собственности, это не только необоснованные и бездоказательные чушь и домыслы. Это еще и полное возмутительное отрицание существования, способности управления и надзорной роли существующей системы управления интеллектуальной собственностью Украины и регулирующих органов иностранного сотрудничества. Все обвинения такого плана — ложь и клевета», — заявил он.

По словам президента Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, его компания намерена сохранить фокус на деятельности в авиастроительной отрасли, независимо от исхода «украинского кейса»: «Важно понимать, что рынок гражданской авиации Китая — единственный на сегодня растущий в мире… Мы приветствуем въезд в Китай практически всех ведущих мировых производителей, поскольку объем китайского рынка значительно превышает внутренние производственные мощности, после серьезной оценки мы согласны с тем, что продукция компании „Мотор Сич“ конкурентоспособна на китайском рынке. По отношению к „Мотор Сичи“ мы самые искренние и самые подходящие инвесторы. Мы искренне хотели модернизировать предприятие, расширять производство, дать доступ на огромный китайский рынок, платить достойные зарплаты и внедрять новые технологии на мощностях в Украине».

Ду Тао подчеркнул, что для процветания «Мотор Сичи» важнее наличие инвестиций, стратегии, рынков сбыта и технологической модернизации, нежели установление Украиной полного государственного контроля над компанией путем ее национализации: «Лично я считаю, что если будут только пустые лозунги, бледные слова и невыполненные обещания, то заявления на тему „национализация „Мотор Сичи“ может защитить национальные интересы Украины“ — полная ложь».

К нынешнему времени китайские акционеры «Мотор Сичи» обратились в международный инвестиционный арбитраж, где намерены взыскать с Украины ущерб в размере $ 3,6 млрд. Эксперты говорят, что проигрыш в арбитраже — это уже свершившийся факт, поскольку Украина официально национализировала запорожский завод, передав 100% его акций в управление государственному агентству АРМА по решению Шевченковского суда Киева, которое было инициировано СБУ.

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