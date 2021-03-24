Курс доллара начал расти: прогноз на неделю

После довольно длительного укрепления курс гривни по отношению к доллару начал снижаться. Хотя относительно евро национальная валюта остается довольно стабильной. С 17 марта доллар подорожал на 8 копеек, а евро подешевел на 3 копейки. В среду, 24 марта, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 27,73 грн за доллар и 32,93 грн за евро. На наличном валютном рынке ситуация такая же: доллар дорожает, а евро дешевеет. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,69 грн, купить по 27,89 грн; евро — сдать по 32,72 грн, купить по 33,08 грн. Эксперты считают, что подорожание доллара продолжится.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос во всех сегментах валютного рынка, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,64 грн до 27,73 грн (+0,2%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,74−27,76 грн до 27,79−27,81 грн (+0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю поднялись с 27,58−27,77 грн до 27,64−27,82 грн (+0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,8−27,9 грн, а наличный доллар в банках около 27,7−27,9 грн", — считает Вадим Иосуб.

По мнению экспертов, на валютный рынок оказывает влияние введение локдауна еще в девяти областях, а также снижение доходности государственных долговых бумаг.

«Во вторник доллар США к гривне преодолел уровень 27,80 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ в торги не вмешивался, но государственный «Укрэксимбанк» выходил с продажами иностранных валют с целью сбить возникший ажиотаж. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 27,81 грн, единая европейская валюта к гривне немного укрепилась — до отметки 33,02 грн. Основная часть сделок на межбанке пришлась на доллар.

Вчера Минфин Украины в ходе аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек в госбюджет 6,54 млрд грн. Рынку были предложены облигации пяти выпусков в гривнях со сроками погашения 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Средневзвешенная доходность по 6-месячным ОВГЗ снизилась до 8,59% годовых, а по 3-летним данный показатель остался без изменений на уровне 12,05%. Для госбюджета это позитивно, но далеко не все инвесторы готовы занимать так дешево. В частности, нерезиденты предпочитают покупать облигации на вторичном рынке с большей доходностью.

Основные игроки старались провести свои сделки вчера, так как сегодня в 9 областях Украины был введен локдаун. Спрос со стороны импортеров в этой ситуации неминуемо упадет, а экспортеры пока что приостановили продажу валютной выручки в ожидании возмещения НДС. В совокупности это привело к девальвации гривни к доллару и евро.

Госстат оценил падение ВВП за 2020 год, оно составило 4%. Кроме того, промышленное производство за первые 2 месяца текущего года снизилось относительно аналогичного периода прошлого на 4,6%. Введение новых карантинных ограничений лишь усугубит сложившуюся ситуацию. Все это негативно скажется на темпах восстановления нашей экономики, о чем в своей аналитической записке указало международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

До конца текущей недели доллар к гривне, по всей видимости, возобновит свой рост до уровня 27,87. Евро, полагаю, поднимется к отметке 33,25″, — прогнозирует Андрей Гойлов.

Стоит отметить, что в нынешнем году возможно проведение налоговой амнистии. Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении парламента. По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, легализация теневых капиталов может пополнить госбюджет на миллиарды гривен. Еще большие суммы вольются в экономику страны, что может существенно укрепить курс национальной валюты.

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