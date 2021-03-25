27.80 / 28.00 32.77 / 33.11
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

С 1 апреля женщины смогут выходить на пенсию только по достижении 60 лет: какой страховой стаж необходим

16:14 25 марта 2021
Женщины разговаривают на улице

Еще в 2011 году приняли закон о постепенном повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Этот показатель повышался ежегодно на полгода, и сейчас наступает последний этап повышения пенсионного возраста для женщин.

«С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин будет повышен до 60 лет, — говорится в официальном сообщении Пенсионного фонда Украины. — Так, женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет и 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения 60 лет.

Страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, также постепенно увеличивается и составляет в 2021 году — 28 лет. Ежегодно требования относительно страхового стажа будут меняться — необходимый стаж будет увеличиваться на один год и в 2028 году составит 35 лет".

Однако, как пояснили в Пенсионном фонде, чтобы размер пенсии для лиц, утративших трудоспособность, был не ниже прожиточного минимума, недостаточно только достичь пенсионного возраста и иметь необходимый страховой стаж (в 2021 году — 28 лет). Согласно действующему законодательству, чтобы пенсия была от 1854 гривен (нынешний размер прожиточного минимума), страховой стаж для женщины, утратившей трудоспособность, должен быть 30 лет. Кстати, с 1 декабря 2021 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен до 1934 гривен.

Стоит напомнить, что, по мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране возможен рост средней пенсии до 7 тысяч гривен. Но для этого нужно выполнить одно условие — ввести накопительную пенсионную систему. Пока этот важный этап пенсионной реформы только обсуждается.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

248

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тепло весна

Плюс 14 градусов: синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

Джек и Август

Принцесса Евгения поделилась милыми семейными фото с полуторамесячным сыном

Женщины разговаривают на улице

С 1 апреля женщины смогут выходить на пенсию только по достижении 60 лет: какой страховой стаж необходим

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер