С 1 апреля женщины смогут выходить на пенсию только по достижении 60 лет: какой страховой стаж необходим

Еще в 2011 году приняли закон о постепенном повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Этот показатель повышался ежегодно на полгода, и сейчас наступает последний этап повышения пенсионного возраста для женщин.

«С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин будет повышен до 60 лет, — говорится в официальном сообщении Пенсионного фонда Украины. — Так, женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет и 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения 60 лет.

Страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, также постепенно увеличивается и составляет в 2021 году — 28 лет. Ежегодно требования относительно страхового стажа будут меняться — необходимый стаж будет увеличиваться на один год и в 2028 году составит 35 лет".

Однако, как пояснили в Пенсионном фонде, чтобы размер пенсии для лиц, утративших трудоспособность, был не ниже прожиточного минимума, недостаточно только достичь пенсионного возраста и иметь необходимый страховой стаж (в 2021 году — 28 лет). Согласно действующему законодательству, чтобы пенсия была от 1854 гривен (нынешний размер прожиточного минимума), страховой стаж для женщины, утратившей трудоспособность, должен быть 30 лет. Кстати, с 1 декабря 2021 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен до 1934 гривен.

Стоит напомнить, что, по мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране возможен рост средней пенсии до 7 тысяч гривен. Но для этого нужно выполнить одно условие — ввести накопительную пенсионную систему. Пока этот важный этап пенсионной реформы только обсуждается.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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