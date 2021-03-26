Как получить пособие по безработице в условиях карантина

В условиях пандемии коронавируса и введения очередного жесткого локдауна, десятки, а то и сотни тысяч украинцев теряют часть своего дохода либо вовсе становятся безработными. Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон об оказании помощи по частичной безработице на период карантина. Но многим людям трудно ориентироваться в законодательных нормах. Подробнее о том, кто и как может получить статус безработного и какие выплаты предусмотрены в условиях пандемии коронавируса, «ФАКТАМ» рассказала эксперт в области трудового права, кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.

«На период карантина минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1000 гривен»

— Кто может претендовать на пособие по безработице и какие документы необходимы для его оформления?

— Согласно трудовому законодательству Украины, а непосредственно в соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Украины «О занятости населения», к безработным относят лиц трудоспособного возраста — от 15 до 70 лет. Безработный — это человек, который из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов как источников существования, но готов и способен приступить к работе. Введение понятия «безработный» в правовое поле соответствует методологии Международной организации труда (далее — МОТ). В качестве работы может рассматриваться не только лишь работа по найму, но и самозанятость.

В связи с карантином статус безработного предоставляется лицам с первого дня регистрации их в территориальных управлениях занятости по их личному заявлению без предъявления требований к наличию подходящей работы (предусмотрено заключительными положениями Кодекса законов о труде Украины).

Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, которые ищут работу, утвержден постановлением Кабинета министров Украины № 792 от 19.09.2018 года. В соответствии с порядком о предоставлении статуса безработного человек, который ищет работу, подает заявление о предоставлении статуса безработного, форма которого утверждается Минэкономики, и предъявляет:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте гражданина Украины);

документы об образовании, опыте работы, занятости или пребывании в трудовых отношениях;

трудовую книжку (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости). Человек, потерявший трудовую книжку, предъявляет дубликат трудовой книжки или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы;

документ об образовании или его дубликат (при наличии такого документа или дубликата);

военно-учетный документ для гражданина, освободившегося из срочной военной службы.

Следует отметить, что справка о размере заработной платы с 4 июля 2015 года уже не является обязательной для назначения пособия, поскольку все необходимые сведения о застрахованных лицах содержатся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. В других случаях могут запросить и дополнительные документы.

— Каков минимальный размер пособия по безработице и в каких случаях он назначается?

— Минимальный размер пособия устанавливается правлением Фонда социального страхования Украины. Если говорить о минимальном размере пособия по безработице, то для лиц, которые не имеют страхового стажа, он составляет 650 грн.

Следует обратить внимание, что на период карантина и в течение 30 календарных дней после его окончания минимальный размер пособия был увеличен до 1000 грн. Данное положение регулируется постановлением «О минимальном размере пособия по безработице на период карантина» правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Это постановление координируется с постановлением Кабинета министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» № 211 от 11 марта 2020 года, в котором установлен минимальный размер помощи по безработице для лиц, указанных в части второй статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы».

«Пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума»

— Как в других случаях определяется размер пособия по безработице?

— Под другими случаями следует понимать выплату пособия по безработице лицам, которые имеют страховой стаж в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» от 2 марта 2000 года и другими нормативно-правовыми актами.

Размер этой помощи определяется в процентах к средней заработной плате (доходу), определенной в соответствии с порядком исчисления средней заработной платы (дохода) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины № 1266 от 26.09.2001 года.

Пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 2270 гривен, установленного законодательно.

По состоянию на 2021 год, максимальный размер пособия по безработице будет составлять:

с 1 января — 9080 гривен,

с 1 июля — 9396 гривен;

с 1 декабря — 9924 гривен.

— В течение какого периода выплачивается пособие? Зависит ли размер пособия от времени пребывания человека в статусе безработного?

— В соответствии с вышеприведенными нормативно-правовыми актами, пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первые 90 календарных дней — 100%;

в течение следующих 90 календарных дней — 80%;

в дальнейшем — 70%.

Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для перемещенных лиц — 180 календарных дней.

Что касается минимального размера пособия по безработице для застрахованных лиц, то правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы постановлением № 211 от 31.01.2020 года установило, что с 1 марта 2020 года минимальный размер пособия по безработице для лиц, указанных в части первой статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», составляет 1800 гривен, — подытожила Светлана Кожушко.

В следующей статье «ФАКТЫ» расскажут, какие вакансии могут предлагать безработным, могут ли они отказаться от предложенной работы и что в таком случае будет с выплатой пособия.

Кстати, отныне за задержку зарплат, пенсий или стипендий украинцам будут выплачивать денежную компенсацию. Соответствующий закон был принят Верховной Радой и в ближайшее время вступит в силу.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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