Как найти новую работу с помощью центра занятости: советы юриста

По мере того, как растут темпы инфицирования коронавирусом, все больше регионов Украины переходят в режим жесткого локдауна. А значит, многие люди теряют работу. В предыдущей статье мы рассказали, кто может претендовать на пособие по безработице и какие документы необходимы для его оформления. Но в поиске работы человеком, который получает пособие по безработице, есть множество нюансов. О том, какие права и обязанности имеет безработный, «ФАКТАМ» рассказала эксперт в области трудового права кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.

«Если человек не хочет работать по предложенной вакансии, нужно оформить отказ потенциального работодателя»

— Человек, который обратился в Государственный центр занятости и получает пособие, должен рассматривать все предложения о трудоустройстве, поступающие от центра?

— Да, это его обязанность. С момента получения статуса безработный обязан осуществлять активный поиск работы (п. 1 части 2 статьи 44 ЗУ «О занятости населения») самостоятельно или при содействии территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Но следует обратить внимание на то, что все предложения должны соответствовать критериям «подходящая работа».

— В праве ли безработный сразу отказаться от вакансии, предложенной центром занятости? Должен ли он обосновать свой отказ?

— Зарегистрированный безработный имеет право отказаться от вакансии, которая предложена работником территориального центра занятости (ЦЗ), если она не соответствует критериям — перечню из 17 пунктов, которые регламентированы в статье 46 ЗУ «О занятости населения». В соответствии с нормами закона и разъяснениями Государственного центра занятости, подходящей является работа, соответствующая образованию, профессии (специальности), квалификации лица с учетом доступности транспортного обслуживания, установленной решением местной государственной администрации, исполнительного органа соответствующего совета. Также, когда предлагается вакансия, учитываются продолжительность работы по профессии (специальности), квалификация, опыт, период без работы и социальный фактор — спрос на внутреннем рынке труда.

Деятельность специалистов центров занятости не вызывает сомнений. Априори они не могут предложить работу, не соответствующую приведенным требованиям. В соответствии с частью 8 статьи 46 ЗУ «О занятости населения», подходящей не может считаться вакансия, если:

место работы расположено за пределами доступности транспортного обслуживания, установленной решением местной государственной администрации, исполнительного органа соответствующего совета;

условия труда не соответствуют правилам и нормам, установленным законодательством о труде и охране труда (в том числе если на предложенном месте работы нарушаются установленные законом сроки выплаты зарплаты);

условия труда на предложенном месте работы не соответствуют состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами.

Если человек не хочет работать по предложенной вакансии, но хочет и дальше получать пособие, законом предусмотрена процедура фиксации отказа потенциального работодателя в выданном ЦЗ направлении, надлежащим образом заверенная.

Процедура включает в себя следующие составляющие:

наличие направления на собеседование с работодателем с согласованием точного времени собеседования, которое оформлено ЦЗ;

согласование должностных обязанностей.

Бланк отказа от предложенной должности указывает причины, содержит подписи безработного и работодателя, печать организации. Руководитель имеет право отказать безработному в трудоустройстве, если он не подходит по установленным критериям на предполагаемую должность. После чего он в специальной графе направления делает соответствующие пометки, ставит подпись и печать для передачи в ЦЗ.

«Уровень заработной платы должен быть не ниже заработка на последнем месте работы»

— Сколько раз человек может отказываться от предложений ЦЗ? Есть ограничения?

— По этому вопросу всё подробно описано. Безработный может отказаться от подходящей вакансии, но не более двух раз, а тот, кто впервые ищет работу и не имеет профессии (специальности), может дважды отказаться от предложения пройти профессиональное обучение.

— Могут в ЦЗ предлагать вакансии, не соответствующие основной профессии, менее квалифицированную работу и с меньшей зарплатой?

— Безработному не могут предложить вакансию, которая не соответствует его специализации (квалификации). Уровень зарплаты должен быть не ниже заработка на последнем месте работы с учетом среднего уровня зарплаты, сложившегося за прошлый месяц в регионе, где был получен статус безработного.

Вместе с тем в ЗУ «О занятости населения» указано, что, если невозможно предоставить безработному работу по профессии в течение шести месяцев со дня пребывания на учете в ЦЗ, ему предлагается подходящее место с учетом способностей, состояния здоровья и профессионального опыта, доступных для него видов обучения и потребности рынка труда.

— Если человек самостоятельно трудоустроился, обязан он сообщать об этом в ЦЗ?

— Обязанность безработного оповещать соответствующие органы об изменении своего статуса в определенный срок регламентирована законом. Человек обязан информировать ЦЗ в течение трех рабочих дней об обстоятельствах прекращения регистрации.

— А если он нашел работу, но не сообщил об этом в ЦЗ и продолжил получать пособие, предусмотрены в отношении него какие-то санкции?

— Санкции предусмотрены действующим трудовым законодательством. Ответственность в полной мере возлагается на зарегистрированного безработного. Это касается данных и документов, на основании которых принимается решение о регистрации безработного и назначении материального обеспечения.

Пункт 18 части 2 статьи 22 Закона Украины «О занятости населения» предусматривает проведение расследования страховых случаев, которое осуществляется путем сверки данных, указанных в документах граждан — соискателей и безработных, с данными Пенсионного фонда Украины, а в случае необходимости — путем выездных плановых и внеплановых проверок у работодателей.

Если центр занятости установит, что безработный уже трудоустроен, его снимут с учета и потребуют вернуть пособие. Если сведения о доходах лица, на основании которых назначено материальное обеспечение, являются недостоверными по вине работодателя, то центр занятости проводит перерасчет пособия со дня назначения, а суммы незаконно выплаченных средств возвращает работодатель.

Предусмотрены меры в случае отказа якобы безработного или работодателя вернуть деньги добровольно, а также если они не возвращены в установленный срок — 15 календарных дней: взыскание таких средств осуществляется в судебном порядке, — подытожила Светлана Кожушко.

Стоит напомнить, что отныне за задержку зарплат, пенсий или стипендий украинцам будут выплачивать денежную компенсацию. Соответствующий закон был принят Верховной Радой и в ближайшее время вступит в силу.

Фото Pixabay

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