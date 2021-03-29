30 марта Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание. В повестку дня включен президентский законопроект № 5153 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет».

Данный законопроект в СМИ уже успели окрестить «законопроектом о нулевом декларировании» и «законопроектом об амнистии капиталов». Однако в «чистом виде» ни тем, ни другим он, как и три альтернативных законопроекта (№№ 5153−1, 5153−2 и 5153−3), не является. Об этом пишет экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в своем блоге на портале «Комментарии».

«Основная задача этого документа — подготовить и граждан, и отечественную фискальную службу к более тесной интеграции отечественной финансовой системы в уже сложившиеся формы международного сотрудничества и взаимодействия. Отмечу, что при рассмотрении основного и альтернативных законопроектов Гетманцев и его коллеги по комитету проделали титаническую работу в кратчайшие сроки. Поскольку Рада 2 марта приняла решение о сокращенной процедуре подачи документов, то буквально за две недели (и это включая выходные на 8 Марта) комитет подготовил анализ всех четырех текстов законопроектов и выдал свои выводы и рекомендации к каждому из них», — написал эксперт.

Гаврилечко напомнил, что со дня на день для крупного бизнеса вступают в действие правила анти-BEPS, предусмотренные в антиофшорном законе. Тогда же заработает и автоматический обмен налоговой информацией со 120 странами. То есть в ближайшем будущем отечественные фискалы смогут получать информацию от своих коллег из этих стран об имуществе резидентов Украины, зарегистрированном в их юрисдикциях.

«Тем же, у кого не будет ни официального источника дохода, ни поданной „нулевой декларации“, обосновать происхождение своих средств станет весьма затруднительно. Да, это произойдет не сегодня и не завтра, но в течение ближайших лет пяти подобные встречные проверки станут реальностью. И готовиться к ним и со стороны ГФС, и граждан Украины следует уже сейчас. Основанием же для подобной подготовки и перечнем правил для нее и призван служить поданный президентом законопроект», — подчеркнул Гаврилечко.



По мнению аналитика, сложно не согласиться с утверждением Гетманцева, что, хотим мы того или нет, Украина — часть открытого мира, где ежедневно повышается транспарентность. А соответствующие правила проверки происхождения активов будут действовать вскоре во всех цивилизованных странах.



«Однако сама по себе налоговая амнистия — это лишь часть инструментария по повышению налоговой дисциплины. Она, по сути, больше нужна самим же гражданам, особенно тем, кто по роду работы так или иначе связан со внешнеэкономической деятельностью. Цели „наполнить бюджет“ с ее помощью нет», — отметил эксперт.

Как сообщил в интервью «Бизнес Цензор» глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, основные потери экономики от функционирования теневого рынка, оцениваются примерно в 42−48 млрд грн в год: 10−14 млрд грн страна теряет от неуплаты налогов от нелегальной продажи топлива сетями АЗС, 8−10 млрд грн — от нелегального экспорта аграрной продукции, 8 млрд грн — от реализации контрафактного алкоголя, 7 млрд грн — от контрабанды электроники, 3,5−4 млрд грн — от деятельности нелегальных мини-НПЗ, 5,3 млрд грн — от торговли контрафактной табачной продукцией.

«Так что пресловутый вывод зарплат из тени — это не первый, а заключительный этап борьбы с черным рынком. И исключительно силовыми мерами тут не поможешь. Изменения необходимы комплексные и в разных сферах: начиная от пересмотра политики перераспределения национального дохода, что позволило бы платить достойные зарплаты медикам, учителям, военным, полицейским, и заканчивая мерами по стимулированию приоритетных отраслей бизнеса, которые стали бы драйверами национальной экономики, как это было сделано в Южной Корее, Сингапуре, Тайване…» — резюмировал Юрий Гаврилечко.

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