Цена строительства аэродрома в международном аэропорту «Днепр», заявленная компанией «Альтис-Констракшн», была занижена специально, чтобы одержать победу в аукционе и впоследствии увеличить стоимость до уровня ожидаемой стоимости закупки. Об этом пишет издание «Днепр вечерний» в расследовании «Какой счет за аэродром в Днепре выставит государству компания „Альтис-Констракшн“?».

Расследователи издания обратили внимание на то, что «Альтис-Констракшн» не первый раз строит объект с заниженной сметой, а затем получает дополнительное финансирование.

Так, в 2011 году стоимость строительства львовского аэровокзала компанией Александра Глимбовского выросла почти на 1 млрд грн. В 2016—2017 годах «Альтис-Констракшн» получила более 22 млн грн на дополнительные работы в аэропорту «Херсон». А в 2017 году компания получила дополнительно более 510 млн грн на строительство сооружений в аэропорту Запорожья.

«Похоже, что эти истории повторятся и в Днепре. По крайней мере, уже есть все тенденции к умышленному затягиванию сроков строительства, фактическому удорожанию проекта за счет „непредвиденных дополнительных работ“, о которых умышленно умолчали при составлении технического задания строительства», — отмечают расследователи.

Согласно анализу тендерной документации, «Альтис-Констракшн» не хватит не менее 2 млрд грн на выполнение работ. Сумма дополнительного финансирования, однако, не окончательная, поскольку тендер на 5,7 млрд грн проводился осенью 2020 года без проектной документации. Зато экспертный отчет проекта определил стоимость работ в аэропорту Днепра в сумму 6,25 млрд грн.

«Министр инфраструктуры Владислав Криклий в стремлении во что бы то ни стало построить аэродром и доказать свою эффективность оказался в репутационной ловушке, устроенной владельцами „Альтис-Констракшн“. Поэтому более 2 млрд грн демпинга на торгах, при условии бездействия заказчика и правоохранительных органов, обязательно вернутся в руки победителя аукциона через систему дополнительных соглашений на проведение новых видов работ», — отмечают расследователи.

Они добавляют, что проведение дополнительных работ вынужденное, ведь техническое задание сооружения взлетно-посадочной полосы не соответствует предмету закупки.

«Для устройства ВПП нужны другие марки бетона, а для стабилизации основы нужно выполнить устройство дополнительного слоя щебеночно-песчаной смеси толщиной 1 м! Плюс — три слоя георешетки и слой геотекстиля», — говорится в расследовании.

Расследователи также предполагают, что финансирование дополнительных работ «Альтис-Констракшн» обеспечат тесные связи с Офисом президента Украины.

«Александр Глимбовский рассчитывает закрыть все вопросы через связи своего зятя Андрея Гмирина, который сейчас занимается координацией многих вопросов и не только в строительных проектах на уровне Офиса президента. Замысел отчаянный. Но надо понимать, что реализация этого важного инфраструктурного проекта на Днепропетровщине будет находиться под пристальным вниманием общества и СМИ. И когда многомиллионные дополнительные соглашения начнут высасывать государственный бюджет, вряд ли высокопоставленные чиновники Офиса президента смогут скрыть скандал», — добавляют авторы расследования.

По мнению издания, возможен даже вариант полного срыва строительства этого важного инфраструктурного объекта. А это будет означать разрушение репутации не только министра Криклия, но и президента Владимира Зеленского, который пообещал построить днепрянам новый аэродром в 2019 году.

«Чтобы этого не произошло, следует немедленно перезапустить процесс строительства, определить корректную его стоимость и провести прозрачный и объективный выбор генподрядчика, репутация которого не запятнана демпинговыми скандалами», — говорится в расследовании.

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter