Как украинцам подтвердить свой трудовой стаж при назначении пенсии

Не секрет, что в Украине пенсионное законодательство далеко от совершенства и весьма сложно для понимания. Однако каждый украинец знает, что для начисления пенсии важен не только возраст, но и трудовой стаж. Кстати, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет. Одновременно каждый год увеличивается и страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту. В 2021 году он составляет 28 лет, а в 2028-м будет составлять уже 35 лет. Так что же такое трудовой стаж, как он считается и подтверждается. На эти и другие вопросы есть официальные разъяснения Пенсионного фонда Украины.

Для начала стоит отметить, что трудовой стаж, который в определенных случаях называют страховым, является важнейшим фактором при назначении пенсии. Ведь именно от его размера зависит право человека на тот или иной вид пенсии, а также сама сумма выплат. Так какие основные документы подтверждают трудовой стаж при назначении пенсии?

Тут нужно подробнее разобраться с понятиями трудовой и страховой стаж. Дело в том, что основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, то есть до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», является трудовая книжка. Поэтому и появился термин трудовой стаж. А вот с 1 января 2004-го стаж для выхода на пенсию уже называется страховым и подтверждается по данным персонифицированного учета, хранящимся в Пенсионном фонде. При этом трудовые книжки пока продолжают активно использоваться и остаются основным документом, который доказывает факт работы человека. Хотя уже скоро вся информация из книжек должна быть перенесена в электронную базу данных.

Согласно действующему законодательству и нормативным актам, определено, что ответственность за ведение учета, хранение и выдачу трудовых книжек возлагается на руководителя предприятия, учреждения, организации.

Очень важно, чтобы записи в трудовой книжке были выполнены строго по установленным правилам. В противном случае могут возникнуть проблемы с подтверждением факта работы. При зачислении периодов работы в страховой стаж по записям в трудовой книжке работники органов Пенсионного фонда Украины обращают внимание на следующее:

записи в трудовой книжке при увольнении или переводе на другую работу должны быть проведены в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона;

все записи о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу или увольнении должны быть внесены владельцем предприятия или уполномоченным им органом после издания приказа (распоряжения), но не позднее недельного срока, а при увольнении — в день увольнения;

записи должны быть выполнены аккуратно, шариковой ручкой или с пером, чернилами черного, синего или фиолетового цветов арабскими цифрами (число и месяц двузначными). Например, если рабочий или служащий принят на работу 5 января 1993-го, в графе 2 трудовой книжки записывается «05.01.1993»;

запись об увольнении должна быть засвидетельствована подписью руководителя предприятия или специально уполномоченного им лица и печатью предприятия или отдела кадров;

сведения о работнике, записанные на первой странице (титульном листе) трудовой книжки, содержат фамилию, имя и отчество (полностью, без сокращения или замены имени и отчества инициалами) и дату рождения, соответствующие данным паспорта или свидетельства о рождении;

после указания даты заполнения трудовой книжки работник своей подписью заверяет правильность внесенных сведений;

первая страница (титульный лист) трудовой книжки должна быть подписана лицом, ответственным за выдачу трудовых книжек, и заверена печатью предприятия (или печатью отдела кадров), на котором впервые заполнялась.

Есть и другие важные нюансы, на которые обращают внимание в Пенсионном фонде при проверке трудового стажа. Так, изменение записей о фамилии, имени, отчестве и дате рождения, если таковые имели место, могут быть выполнены только владельцем или уполномоченным им органом по последнему месту работы на основании документов (паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени и отчества и так далее) и со ссылкой на номер и дату этих документов. Причем такие изменения вносятся на первой странице (титульном листе) трудовой книжки. Одной чертой зачеркивается, например, прежняя фамилия или имя, отчество, дата рождения и записываются новые данные со ссылкой на соответствующие документы на внутренней стороне обложки и заверяются подписью руководителя предприятия или печатью отдела кадров.

Как видим, в заполнении такого обычного документа, как трудовая книжка, есть множество нюансов, способных в итоге повлиять на трудовой стаж и, как следствие, на размер вашей пенсии.

Но что делать, если трудовая книжка потеряна? Как человек может в таком случае подтвердить свой трудовой стаж? Об этом «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Кстати, люди, которые в условиях карантина потеряли работу, могут оформить пособие по безработице. Причем на период пандемии правительством был повышен размер минимального пособия.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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