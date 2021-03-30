Рада поддержала «карантинную» выплату по 8 тыс. грн предпринимателям

Верховная Рада Украины приняла в целом закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Как сообщают в Информационном управлении Аппарата парламента, закон направлен на поддержку застрахованных лиц в связи с введением на отдельных территориях карантина, что привело к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования.

Отмечается, что застрахованное лицо «имеет право на получение пособия на основании личного обращения». Помощь выплачивается за счет средств Государственного бюджета Украины (восемь тысяч гривен) и за счет средств местного бюджета (размер выплат определяет орган местного самоуправления)

Отмечается, что человек, имеющий право на компенсацию, должен обратиться за ее назначением в течение 30 дней со дня введения карантина.

За данный закон проголосовали 312 народных депутатов Украины.

Напомним, что подобный закон парламент утверждал в конце 2020 года — накануне введения зимнего локдауна. Тогда частным лицам — предпринимателям также собирались выплачивать по 8 тысяч гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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