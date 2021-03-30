27.76 / 27.95 32.57 / 32.92
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Рада поддержала «карантинную» выплату по 8 тыс. грн предпринимателям

15:12 30 марта 2021
Гривны

Верховная Рада Украины приняла в целом закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Как сообщают в Информационном управлении Аппарата парламента, закон направлен на поддержку застрахованных лиц в связи с введением на отдельных территориях карантина, что привело к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования.

Отмечается, что застрахованное лицо «имеет право на получение пособия на основании личного обращения». Помощь выплачивается за счет средств Государственного бюджета Украины (восемь тысяч гривен) и за счет средств местного бюджета (размер выплат определяет орган местного самоуправления)

Отмечается, что человек, имеющий право на компенсацию, должен обратиться за ее назначением в течение 30 дней со дня введения карантина.

За данный закон проголосовали 312 народных депутатов Украины.

Напомним, что подобный закон парламент утверждал в конце 2020 года — накануне введения зимнего локдауна. Тогда частным лицам — предпринимателям также собирались выплачивать по 8 тысяч гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Остапчук

В семье Владимира Остапчука случилось горе

Роналдо

«Это ужасно! Прошу прощения у всех матерей»: звездный футболист Роналдо раскаялся спустя 19 лет

Призывники

Рада ужесточила наказание уклонистам и упростила призыв резервистов в армию

Алла Пугачева

Мама в восторге: Лиза Галкина спародировала инстаграм-звезд

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер