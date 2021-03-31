Ощадбанк отреагировал на свой «российский» проигрыш в парижском суде

Ощадбанк отреагировал на решение Апелляционного суда Парижа, который 30 марта отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины» к правительству РФ, в соответствии с которым Москва должна была выплатить украинскому госбанку компенсацию в размере 1,3 млрд долларов США.

Украинское финансовое учреждение считает решение парижской Фемиды ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах.

«Банк планирует немедленно обжаловать это решение», — говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка.

Банкиры считают, что при вынесении решения апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, который предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда.

Напомним, Ощадбанк подал иск к России в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Его требования были мотивированы экспроприацией имущества финучреждения в Крыму после его аннексии. Тем не менее министерство юстиции РФ доказало, что инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ.

Фото сайт Ощадбанка

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