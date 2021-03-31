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Деньги

Компании Коломойского оштрафовали на почти 5 млрд грн

8:20 31 марта 2021
АЗС Авиас

Антимонопольный комитет оштрафовал компаний группы «Приват» Игоря Коломойского на 4,7 млрд гривен за антиконкурентные согласованные действия на розничном рынке светлых нефтепродуктов. Соответствующее решение Комитет принял 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Санкции распространяются на компании «Авиас», «Торговый Дом «Авиас», «Пром Гарант Плюс», «Альянс Эволюшн», «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в т.ч. принадлежащих ПАО «Укрнафта»).

В рамках анализа Антимонопольного комитета было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам «Авиас», в котором принимают участие около 1625 АЗС (почти 25% заправочных станций всей страны).

Таким образом, цены на светлые нефтепродукты в сети «Авиас» устанавливались в антиконкурентных условиях, а операторы АЗС, в т. ч. закупали светлые нефтепродукты у «Укртатнафты» по ценам, которые были выше, чем на аналогичное импортное топливо.

О текущих тенденциях на розничном рынке нефтепродуктов читайте в статье «ФАКТОВ» «Литр бензина А-95 уже дороже 30 гривен: что будет дальше».

Фото avias.ua/

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