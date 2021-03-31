Компании Коломойского оштрафовали на почти 5 млрд грн

Антимонопольный комитет оштрафовал компаний группы «Приват» Игоря Коломойского на 4,7 млрд гривен за антиконкурентные согласованные действия на розничном рынке светлых нефтепродуктов. Соответствующее решение Комитет принял 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Санкции распространяются на компании «Авиас», «Торговый Дом «Авиас», «Пром Гарант Плюс», «Альянс Эволюшн», «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в т.ч. принадлежащих ПАО «Укрнафта»).

В рамках анализа Антимонопольного комитета было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам «Авиас», в котором принимают участие около 1625 АЗС (почти 25% заправочных станций всей страны).

Таким образом, цены на светлые нефтепродукты в сети «Авиас» устанавливались в антиконкурентных условиях, а операторы АЗС, в т. ч. закупали светлые нефтепродукты у «Укртатнафты» по ценам, которые были выше, чем на аналогичное импортное топливо.

О текущих тенденциях на розничном рынке нефтепродуктов читайте в статье «ФАКТОВ» «Литр бензина А-95 уже дороже 30 гривен: что будет дальше».

Фото avias.ua/

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