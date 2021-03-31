Доллар дорожает, а евро дешевеет: в чем причина

Уже вторую неделю курс гривни по отношению к доллару заметно снижается, но при этом относительно евро украинская валюта укрепляется. С 24 марта доллар подорожал на 16 копеек, а евро подешевел на 21 копейку. В среду, 31 марта, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 27,89 грн за доллар и 32,72 грн за евро. На наличном валютном рынке курс доллара практически не изменился, а вот евро подешевел на 20−25 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,69 грн, купить по 27,89 грн; евро — сдать по 32,42 грн, купить по 32,78 грн. Эксперты не исключают дальнейшего подорожания американской валюты.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,2%-1,0%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,69 грн до 27,89 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время увеличились с 27,79- 27,81 грн до 27,85−27,87 грн (+0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,64- 27,82 грн до 27,75−27,94 грн. При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

Сокращение поступления иностранной валюты от нерезидентов привело на прошлой неделе к увеличению ее дефицита на межбанковском рынке для удовлетворения спроса клиентов банков, сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. По его словам, избыточный спрос клиентов удовлетворялся преимущественно увеличением продаж иностранной валюты из валютной позиции банков, которые компенсировали его за счет приобретения наличной и безналичной иностранной валюты у населения, чистое предложение которой на прошлой неделе резко выросло. Учитывая отсутствие резких колебаний обменного курса гривни, Нацбанк на прошлой неделе не принимал участия в операциях на валютном рынке, отметил Данилишин.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках — около 27,8−28,0 грн", — считает Вадим Иосуб.

На курс гривни существенно влияет ситуация на рынке государственных долговых бумаг.

«Во вторник на межбанковском рынке гривня в паре с долларом значительно укрепилась: спроса на доллар выше уровня 28 грн попросту нет, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ на рынок не выходил. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 27,87 грн, евро к гривне обвалился до отметки 32,66 грн.

Вчера Минфин Украины в ходе аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек в бюджет 8,88 млрд грн. Рынку были предложены облигации в гривнях со сроками погашения 3, 12, 18, 24 и 36 месяцев, а также 12 и 24 месяца — в долларах США. Средневзвешенная доходность продолжает падать, поэтому нерезиденты пропустили данный аукцион. Более того, они продали на вторичном рынке ОВГЗ на 180 млн грн, и теперь их портфели в этих бумагах составляют 104,08 млрд. За прошлую неделю ими было продано бондов на 1,75 млрд грн. Практически вся эта денежная масса идет на межбанк и создает давление на курс национальной валюты к евро и доллару.

Экспортеры ожидают возмещения НДС, когда предложение иностранных валют на рынке заметно снизится. Угасающий спрос со стороны импортеров удерживает гривню от дальнейшего падения, поэтому существенного укрепления доллара ожидать не стоит.

До конца недели ожидаю, что гривня к доллару скорректируется до уровня 27,95 грн. Единая европейская валюта, вероятно, ослабнет к отметке 32,55 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Также на стабильность национальной валюты влияют новости о возможной реструктуризации государственного долга Украины.

«Курс гривни в среду, 31 марта, укрепился до 27,83 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок находится в равновесии спроса и предложения с небольшим перевесом на стороне продавцов валюты. В условиях карантина и локдауна, импортеры сузили свою активность до минимума, что отражается на низких торговых оборотах всего рынка. В то же время экспортеры, несмотря на существенное возмещение НДС, поддерживают валютное предложение.

В центре внимания рынка находится новость о том, что правительство Украины планирует переговоры с США о рефинансировании в 2021 году евробондов на 1 млрд долларов под гарантии правительства США. Таким образом, в условиях сложных переговоров с МВФ, Минфин ищет варианты рефинансирования долга. Напомним, что в сентябре наступает срок погашения Украиной третьего выпуска евробондов внешнего государственного займа под гарантии США, которые были выпущены в 2016 году.

Также следует отметить позитивные новости со стороны Всемирного банка, который повысил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,8%, тогда как в начале января он оценивал перспективы восстановления 3 процентами.

Вероятно, гривня в ближайшее время сохранит свои позиции и может подняться до уровня 27,75 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Кстати, не исключено, что в нынешнем году стартует налоговая амнистия. Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении парламента. По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, легализация теневых капиталов может пополнить госбюджет на миллиарды гривен. Еще большие суммы вольются в экономику страны, что может существенно укрепить курс национальной валюты.

Фото Pixabay

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