Провайдер электронных кошельков Global Money ООО «ГлобалМани» не производит надлежащую проверку новых и уже существующих клиентов в соответствии с Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закону), считает сооснователь аналитического кластера Ukrainian Think Tank Юрий Гаврилечко.

По его словам, именно это стало причиной проведения Нацбанком внеплановой проверки «ГлобалМани» и «Банк Альянс», который выступает в качестве официального эмитента электронных денег Global Money, на соответствие Закону. Также регулятор, как отметил эксперт, уже провел аналогичную внеплановую проверку ООО «ГлобалМани», которая продолжалась с декабря 2020-го по февраль 2021 года.

«Украинский закон о предотвращении отмывания доходов гармонизирует наше законодательство с рекомендациями FATF и директивами ЕС. Он устанавливает новые правила финансового мониторинга банков и предписывает субъектам первичного финансового мониторинга проводить проверку новых и уже существующих клиентов», — отмечает Юрий Гаврилечко.

По мнению эксперта, отказ от выполнения норм Закона подтверждает подозрения в создании схемы уклонения от уплаты налогов с помощью электронных денег. Он отметил, что официальные результаты проверки станут известны в ближайшее время.

Платежная система GlobalMoney уже является фигурантом скандала. Ранее журналисты телеканала ICTV получили подтверждение, что анонимные Telegram-каналы продают наркотические средства, используя для расчетов электронные кошельки GlobalMoney.

Фото Pixabay

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