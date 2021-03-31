Пенсию в Украине по-прежнему будут доставлять по почте

До конца 2021 года «Укрпочта» продолжит доставку пенсий и денежных выплат. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что «Укрпочта» при содействии Министерства инфраструктуры и Министерства социальной политики достигла компромисса в вопросе тарификации доставки пенсий.

При этом доставка будет осуществляться по новым тарифам. Так, с 1 апреля 2021 года стоимость услуг в городах составит 1,3% от суммы соответствующей выплаты, в селах и поселках городского типа — 2,65%.

Тарифы не отразятся на пенсионерах или людях, получающих социальные денежные выплаты.

Напомним, «Укрпочта» ранее уже поднимала вопрос убыточности тарифа на доставку и выплату пенсий.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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