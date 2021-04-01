Украинцев предупредили об изменениях с выплатами пенсий

В Министерстве социальной политики намерены устроить конкурс на доставку и выплату пенсий и пособий по месту жительства. На сегодня поставщиком таких услуг является «Укрпочта» на монопольных условиях.

Сообщается, что Кабинет Министров принял постановление «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины». Документом вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей.

Предполагается, что тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, и не могут быть более тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи, установленных правительством.

Первый конкурс должен быть проведен Пенсионным фондом до 1 сентября 2021 года.

Кроме того, предусмотрено, что с 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

- людей с инвалидностью I групп;

- лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

- лиц, достигших 80-летнего возраста;

- получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Все вышеупомянутые категории граждан будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: или через учреждение, победившее в конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

Люди, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. В случае, если к 1 сентября 2021 получатель пенсии не выберет для себя уполномоченный банк, то пенсионный счет ему будет открыт в уполномоченном банке, определенном Кабмином. Пенсионер сможет в любой момент изменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Уполномоченные банки по желанию получателей смогут предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой на дом в ​​соответствии с условиями договоров. Доставку пенсий и денежной помощи домой банки смогут организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.

Как сообщали «ФАКТЫ», до конца 2021 года «Укрпочта» продолжит доставку пенсий и денежных выплат.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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