«Укрэнерго» уничтожает энергетический рынок и дискредитирует Украину перед ЕС

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», которая принадлежит государству, не рассчиталась с участниками рынка за поставки балансирующей энергии, чем поставила их на грань банкротства. Сумма задолженностей, по самым скромным оценкам, на данный момент составила уже около 20 млрд гривен. Накапливая долги, «Укрэнерго» ставит под угрозу всю энергосистему Украины, поскольку в таких условиях у производителей нет ни возможности, ни мотивации дальше поставлять энергию для ее балансировки.

Осенне-зимний период 2020—2021 показал, что неплатежи в энергетике приводят к критическому состоянию энергосистемы. На многих ТЭС наблюдались нехватка топлива, отсутствие резервных генерирующих мощностей. При этом динамика задолженности «Укрэнерго» по балансирующей энергии угрожающе увеличивалась, а средств, чтобы погасить эти долги, у компании просто нет.

В феврале на рабочем совещании «Укрэнерго» с участниками рынка фигурировала сумма задолженности еще в 15 млрд. Позже в СМИ появилась информация о нестабильном финансовом положении «Укрэнерго». Так, по словам генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева, НЭК «Укрэнерго» за период с сентября по февраль задолжала их компании 2,4 млрд грн.

Кроме этого, долги за балансирующую энергию у «Укрэнерго» скопились и перед ПрАТ «Укргидроэнерго». Долг этому предприятию составил 2,5 млрд грн. Об этом в конце марта сообщил генеральный директор предприятия Игорь Сирота.

Так, по приблизительным оценкам, общая задолженность «Укрэнерго» перед участниками рынка составила около 20 млрд гривен и продолжает расти. При этом НКРЭКУ и глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий фактически проигнорировали обращение компаний — участников рынка с просьбой разрешить эту проблему. Из-за пассивной позиции регулятора государственная компания продолжает накапливать долги.

Основными пострадавшими в этой ситуации оказались производители, которые поставляли энергию для сбалансирования энрегосистемы Украины. Эта часть энергии была необходима, чтобы вся система оставалась в рабочем состоянии. Но теперь создалась ситуация, при которой они не получили 100% оплаты и сейчас испытывают серьезные финансовые сложности, ряду предприятий грозит банкротство. Это в свою очередь может негативно отразиться непосредственно на обычных бытовых потребителях.

Отметим также, что внедрение рынка электроэнергии происходило под эгидой президента Украины. И бездействие государственной компании и государственного регулятора в сложившихся обстоятельствах дискредитирует президента как перед участниками рынка и потребителями, так и перед европейскими партнерами, которые способствовали внедрению новой модели рынка в Украине.

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter