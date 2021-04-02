Налог на недвижимость: что грозит за неуплату

В предыдущей статье «ФАКТЫ» рассказали, об особенностях украинского налогового законодательства и о том, кто и сколько в нынешнем году заплатит налогов за свое недвижимое имущество. Но далеко не все украинцы знают, как именно происходит начисление и уплата налога на недвижимость и что грозит собственнику жилья, решившему уклониться от его уплаты. Об этом и о многих других нюансах налогообложения недвижимости в Украине «ФАКТАМ» рассказал партнер юридической фирмы JN Legal Сергей Дахновский.

«Если налоговый орган вовремя не направит налоговое уведомление-решение, то плательщик освобождается от ответственности за несвоевременную уплату налога»

— Когда происходит ежегодная уплата налога на недвижимость и в какой срок его нужно оплатить?

— Физические лица — плательщики налога на недвижимость обязаны уплатить такой налог не позднее 60 дней со дня вручения им соответствующего налогового уведомления-решения, которое должно быть направлено налоговыми органами до 1 июля года, следующего за тем, за который уплачивается налог.

В этой связи важен именно факт вручения налогового уведомления-решения плательщику. Поэтому, если фактическое местожительство не совпадает с регистрационным, необходимо контролировать ситуацию с получением корреспонденции по регистрационному адресу либо изменить регистрацию места проживания и уведомить об этом налоговый орган.

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по местонахождению объекта налогообложения декларацию по установленной форме с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально. Соответственно, уплату налога такие плательщики проводят авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

Уплата налога осуществляется за один год. В случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного владельца к другому в течение календарного года налог исчисляется для предыдущего владельца за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось право собственности на указанный объект налогообложения, а для нового владельца — начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности.

— То есть человек, владеющий недвижимостью, не должен сам обращаться в фискальные органы?

— Законодатель четко определил, что в случае с плательщиками — физическими лицами именно налоговый орган обязан обеспечить вручение им налогового уведомления-решения об уплате налога на недвижимость с указанием соответствующих платежных реквизитов.

Более того, прямо предусмотрено, что если налоговый орган в установленные законом сроки не направит или не вручит налоговое уведомление-решение, то плательщик освобождается от ответственности за несвоевременную уплату налога.

В Налоговом кодексе закреплено исключительно право плательщика обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган для проведения сверки данных относительно объектов налогообложения, размера их общей площади, права на пользование льготой по уплате налога, размера ставки налога, начисленной суммы налога. При этом в случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком налога на основании оригиналов соответствующих документов, в частности документов на право собственности, контролирующий орган производит перерасчет суммы налога и направляет или вручает ему новое налоговое уведомление-решение. Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным.

— Могут ли фискальные органы за неуплату налога арестовать недвижимость либо наложить какие-то ограничения?

— Ответственность за неуплату налога на недвижимость такая же, как и по иным видам налогов, и предусматривает соответствующие права налоговых органов при привлечении неплательщика к такой ответственности. То же касается и права налогового залога, как принудительного средства обеспечения выполнения налогоплательщиком своих обязанностей, которое может применяться налоговыми органами, если общая сумма налогового долга превышает 60 необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 1020 грн.

Следует помнить, что источниками погашения налогового долга является любое имущество такого налогоплательщика, что предопределяет возможность распространения права налогового залога и на объекты недвижимости, находящиеся в собственности неплательщика, с учетом ограничений, определенных законодательством.

К таковым, в частности, относится факт нахождения имущества налогоплательщика в залоге других лиц, если такой залог зарегистрирован согласно закону в соответствующих государственных реестрах до момента возникновения права налогового залога, то есть такой залог имеет более высокий приоритет, нежели право налогового залога.

«При определенных условиях налоговые органы имеют право продать имущество гражданина, находящееся в налоговом залоге»

— Может ли собственник распоряжаться недвижимостью, если у него налоговая задолженность?

— Налоговым законодательством прямо предусмотрено, что налогоплательщик сохраняет право пользования имуществом, которое находится в налоговом залоге, однако отчуждать его может только при согласии налогового органа, а также в случае, если налоговый орган на протяжении десяти дней с момента получения от налогоплательщика соответствующего обращения не дал ему ответа относительно предоставления либо не предоставления согласия.

В случае отчуждения или аренды (лизинга) имущества, находящегося в налоговом залоге, налогоплательщик при согласии налогового органа обязан заменить его другим имуществом такой же или большей стоимости. Уменьшение стоимости замененного имущества допускается только при согласии налогового органа при условии частичного погашения налогового долга.

При осуществлении операций с имуществом, находящимся в налоговом залоге, без предварительного согласия налогового органа налогоплательщик может быть привлечен к ответственности. В частности, такие действия могут повлечь за собой наложение штрафа в размере стоимости отчужденного имущества, применение административного ареста имущества должника либо уголовную ответственность последнего в соответствии со ст. 388 Уголовного кодекса Украины за незаконные действия с залоговым имуществом или имуществом, которое описано.

— Могут ли налоговики продать недвижимость в счет уплаты налогов? Если да, то как это происходит и часто ли в Украине применяют такие санкции?

— Непосредственно налоговый орган не уполномочен в счет погашения налогового долга самостоятельно осуществлять продажу имущества должника, в том числе находящегося в налоговом залоге. Если у налогоплательщика возник налоговый долг, налоговый орган направляет ему налоговое требование — письменное уведомление должника о наличии налогового долга.

Такое требование направляется не ранее первого рабочего дня после окончания предельного срока уплаты суммы денежного обязательства. Взыскание средств налогоплательщика осуществляются не ранее чем через 60 календарных дней со дня направления или вручения такому плательщику налогового требования.

При этом налоговый орган имеет право обратить взыскание на имущество налогоплательщика, находящееся в налоговом залоге, путем продажи такого имущества при следующих условиях:

у налогоплательщика есть налоговый долг;

налогоплательщику направлено налоговое требование со дня направления которого прошло не менее 60 календарных дней;

у налогоплательщика нет денежных средств, наличных или на банковских счетах, в сумме, достаточной для погашения налогового долга;

обращение взыскания на имущество может быть осуществлено по решению суда.

После получения решения суда налоговый орган направляет исполнительный документ суда в соответствующий орган государственной исполнительной службы для взыскания налогового долга в соответствии с законом об исполнительном производстве. И уже в процессе исполнительного производства, если налоговый долг не будет погашен должником за счет денежных средств либо движимого имущества, возможно принудительное отчуждение имущества должника, в том числе и принадлежащей ему недвижимости, — подытожил Сергей Дахновский.

Стоит отметить, что в нынешнем году возможно проведение налоговой амнистии. В первую очередь речь идет о капиталах и имуществе, с которых ранее не были уплачены налоги. Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении в парламенте. По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, легализация теневых капиталов способна пополнить госбюджет на миллиарды гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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