Борьба с уклонением от уплаты налогов — это противодействие искажению конкуренции и вклад в экономику, — глава ГФС Мельник

Офису крупных налогоплательщиков ГФС удалось вернуть в государственный бюджет 229 млн гривен, говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, было установлено, что сотрудник банка — по предварительному сговору с неустановленными лицами и вопреки законодательно установленным нормам, — умышленно не применил 15% ставку налога с дохода, полученного в Украине компанией-нерезидентом. Кроме того, в налоговую отчетность банка были внесены заведомо ложные сведения, что и привело к уклонению от уплаты налогов на общую сумму 229 млн грн.

По результатам досудебного расследования Офисом крупных налогоплательщиков ДФС обеспечено возмещение в бюджет Украины убытков в сумме 229 млн грн и направлено обвинительное заключение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины в отношении сотрудника банка в суд. Фигуранту дела инкриминируют служебный подлог и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Борьба с уклонением от уплаты налогов — это противодействие искажению конкуренции на рынках, вклад в развитие экономики страны и инструмент обеспечения социальной стабильности», — такое мнение выразил глава ГФС Вадим Мельник.

Ранее сообщалось, что ГФС за первый квартал изъяла контрафактные нефтепродукты на сумму почти в 500 млн гривен.

Фото: facebook.com/V.Melnik.official/posts/

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