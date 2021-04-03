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Деньги

Остальным почтальона можно не ждать: названы четыре категории пенсионеров, которым пенсию будут доставлять на дом

10:32 3 апреля 2021
Банкомат

Несмотря на то, что руководство «Укрпочты» обещало продолжить доставку пенсий и денежных выплат всем пенсионерам, ситуация в последние дни изменилась: Кабмин принял постановление, которым вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей.

При этом в ведомстве отмечают, что возможность адресной доставки пенсий и соцвыплат оставят только для четырех категорий лиц:

  • людей с инвалидностью I группы;
  • лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;
  • лиц, достигших 80-летнего возраста;
  • получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Эти категории получателей смогут выбрать между адресной доставкой компанией, отобранной на конкурсе, и банковским счетом.

Все остальные с 1 сентября будут получать выплаты только через текущие счета уполномоченных банков.

Тарифы на доставку будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса. Ограничение — они должны быть не выше установленных правительством. Первый конкурс Пенсионный фонд проведет до 1 сентября 2021 года, до конкурса пенсии продолжит доставлять «Укрпочта».

Выбрать уполномоченный банк можно до 1 сентября 2021 года. В случае, если до этой даты получатель выплат не будет иметь счета, его откроют по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социальной защиты.

Напомним, с 1 апреля 2021 года в Украине пенсионный возраст для женщин повысился до 60 лет. Так, женщины, родившиеся в период после 1 апреля 1961 года, теперь могут выйти на заслуженный отдых лишь после достижения 60-летия.

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