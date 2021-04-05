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Reface станет резидентом Дія City

20:10 5 апреля 2021
Дмитро Швець
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В понедельник, 5 апреля, состоялась онлайн-презентация Дія City. Компания Reface станет резидентом Дія City. Об этом сообщил СЕО Reface Дмитрий Швец, который выступил с поддержкой создания в Украине специального правового и налогового режима для ИТ-отрасли.

Швец назвал Дія City органическим партнером и союзником для всех украинских продуктовых ИТ-компаний, в частности всемирно известгого стартапа Reface.

«Нам очень важно иметь условия для развития в Украине. Чем быстрее запустится Дія City, тем лучше для нас как для продуктовой компании», — отметил в своем выступлении СЕО Reface.

Среди преимуществ, которые спецрежим Дія City предоставит его компании, Швец назвал низкие налоги, прозрачность и социальную ответственность. В частности, он обратил внимание на новую форму отношений между работодателем и работником, предложенную в рамках спецрежима, — гиг-контракты.

Как отметил модератор презентации, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Дія City — это проект, который снизит налоговую нагрузки и создаст другие положительные условия для ведения ИТ-бизнеса, что позволит украинским компаниям эффективнее конкурировать с международными брендами.

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