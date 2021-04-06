Кто в 2021 году должен уплатить налог на автомобиль: разъяснения юриста

В Украине с каждым годом увеличивается количество автомобилей. А в условиях пандемии коронавируса все больше украинцев пересаживаются в частные авто, чтобы уберечься от заражения. Жители крупных городов замечают этот процесс по растущему количеству пробок и ухудшению экологической ситуации. Но автомобиль — это не только средство передвижения, но и объект налогообложения. О том, кто и за какие автомобили должен платить ежегодный налог, «ФАКТАМ» рассказал адвокат, управляющий партнер АО «Мисечко и Партнеры» Владимир Мисечко.

— Кто должен платить налог на автомобиль?

— В соответствии со ст. 267 Налогового кодекса Украины, плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, являющиеся объектами налогообложения.

— Все ли легковые автомобили подлежат налогообложению?

— Объектом налогообложения являются только легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и средняя рыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, такая стоимость определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику экономического, социального развития и торговли по методике, утвержденной Кабинетом министров Украины, по состоянию на 1 января налогового года исходя из марки, модели, года выпуска, объема двигателя, типа горючего.

Ежегодно до 1 февраля налогового года Министерство экономики Украины на своем официальном веб-сайте размещает перечень легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и средняя рыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового года. Этот перечень должен содержать следующие данные автомобилей: марка, модель, год выпуска, объем двигателя, тип топлива. Это общие нормы Налогового кодекса, которые определяют субъектов плательщика транспортного налога и объект налогообложения.

Таким образом, подытожу, плательщиками транспортного налога являются физические лица резиденты и нерезиденты, юридические лица резиденты и нерезиденты. А объектами налогообложения являются только легковые автомобили, не старше 5 лет (включительно), средняя рыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, по состоянию на 1 января 2021-го — 2 млн 250 тыс. грн, и они есть в перечне легковых автомобилей, который публикует Министерство экономики Украины на своем веб-портале.

— Каковы сумма налога и порядок его уплаты?

— Ставка налога — 25 000 гривен и уплачивается в следующем порядке. Физические лица платят налог в течение 60 календарных дней с момента получения налогового уведомления-решения, которое направляется плательщику до 1 июля базового налогового года по адресу плательщика, указанному в регистрационных документах на транспортное средство.

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по месту регистрации транспортного средства соответствующую декларацию и платят транспортный налог авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, равными частями, то есть по 6 250 гривен ежеквартально.

— Что будет, если владелец автотранспорта не уплатит налог в срок? Предусмотрены ли штрафные санкции?

— Ответственность за нарушение сроков уплаты налогов, в том числе транспортного, установлена ст. 124 Налогового кодекса Украины и составляет:

при задержке до 30 календарных дней включительно — 5% погашенной суммы налогового долга;

при задержке более 30 календарных дней — 10% погашенной суммы налогового долга;

если задержка по уплате налогового долга имела умышленный характер, — 25% от суммы налогового долга;

повторно неуплата налогов в течение трех лет или более чем на 90 календарных дней включительно — 50% суммы налогового долга.

— Могут фискальные органы арестовать автомобиль за неуплату налога или даже продать его?

— Что касается последствий неуплаты транспортного налога, то, в соответствии со ст. 59 Налогового кодекса Украины, в случае, если у налогоплательщика возник налоговый долг, контролирующий орган направляет ему налоговое требование с указанием размера долга, права на налоговый залог и предупреждение об описании активов, которые в соответствии с законодательством могут быть предметом налогового залога, а также о возможных дате и времени проведения публичных торгов по их продаже.

Право на налоговый залог возникает со дня возникновения налогового долга и распространяется на любое имущество налогоплательщика, находящееся в его собственности. Таким образом, в случае неуплаты транспортного налога налоговый залог распространяется на любое имущество налогоплательщика, в том числе транспортное средство. При этом владелец транспортного средства сохраняет право пользования автомобилем, но отчуждать его может только с разрешения налогового органа.

— А что будет, если владелец автомобиля, находящегося в налоговом залоге, все же продаст его самостоятельно?

— В случае продажи транспортного средства без разрешения налогового органа на налогоплательщика налагается штраф в размере стоимости такого транспортного средства.

Продажа имущества, находящегося в налоговом залоге, в том числе транспортного средства, является исключительной формой взыскания налогового долга и осуществляется на публичных торгах — в случае невозможности взыскания налогового долга за счет средств, находящихся на счетах налогоплательщика. В соответствии со ст. 95 Налогового кодекса Украины, сумма средств, поступающих в результате продажи имущества, зачисляется в соответствующий бюджет в счет погашения налогового долга налогоплательщика, сумма, взимаемая сверх налогового долга, передается в распоряжение налогоплательщика, — подытожил Владимир Мисечко.

Стоит отметить, что, кроме автотранспорта, ежегодное налогообложение применяется и к недвижимости граждан Украины. Хотя и в этом случае квартиры и дома определенной площади освобождаются от налогообложения. Но если ваша недвижимость таки облагается налогом и вы его не уплатили, то не исключена принудительная продажа недвижимого имущества в счет погашения налогового долга.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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