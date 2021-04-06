Порошенко и Новинский попали в список миллиардеров Forbes

В Forbes опубликовали ежегодный рейтинг миллиардеров, куда включили 2755 бизнесменов, в том числе и семерых украинцев.

Как передает «Lb», среди представителей отечественного бизнеса в рейтинге по-прежнему лидирует владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Он занимает 327 место с активами в 7,6 миллиарда долларов (в прошлом году — 2,4 миллиарда долларов).

За ним следует владелец «Интерпайпа» Виктор Пинчук. Он занимает 1249 место с активами в 2,5 млрд долларов (годом ранее — 1,3 млрд долларов).

Далее следует владелец Ferrexpo Константин Жеваго, занявший 1362 место — его активы оценили в 2,3 млрд долларов (ранее — один миллиард).

Совладельцы группы «Приват» Игорь Коломойский (1,8 млрд долларов) и Геннадий Боголюбов (1,7 млрд долларов) занимают 1750 и 1833 места.

Попал в рейтинг и пятый президент Украины Петр Порошенко — он занял 1931 место с активами в 1,6 млрд долларов. Годом ранее он не был включен в рейтинг, как и оказавшийся на 2141 месте владелец «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский (1,4 млрд долларов).

Что же касается лидеров рейтинга Forbes, то первая тройка выглядит так: владелец Amazon.com Джефф Безос (177 млрд долларов), основатель Tesla Илон Маск (151 млрд долларов) и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с семьей (150 млрд долларов).

Напомним, что недавно на Аляске во время авиакатастрофы погибли пять человек, в том числе и самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер — его состояние оценивалось в 17,5 млрд долларов.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter