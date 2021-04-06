МИД Украины увидел странности в решении парижского суда по делу «Ощадбанка» и вмешался в процесс

Решение Апелляционного суда Парижа, ставшего на сторону министерства юстиции России в деле о захвате активов украинского «Ощадбанка» в Крыму, может быть пересмотрено. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Дипломат отметил, что МИД вступил в качестве третьего лица в дело по иску «Ощадбанка» к Российской Федерации.

Украинские дипломаты предоставили арбитражному трибуналу правовую позицию относительно толкования и применения положений Соглашения между правительством Украины и правительством России о взаимной защите инвестиций 1998 года.

«Эту позицию поддержали арбитры, которые вынесли решение в пользу ОАО «Ощадбанк», — подчеркнул Енин.

Напомним, Арбитражный суд в Париже признал Россию виновной в захвате активов «Ощадбанка» в Крыму и обязал ее возместить убытки на сумму $ 1,3 млрд.

Замминистра напомнил, что Россия не участвовала в производстве, которое инициировал «Ощадбанк», не заявляла возражений против юрисдикции суда на рассмотрение дела и не заявляла свою правовую позицию. Решение арбитражного суда в пользу Украины Россия обжаловала в Апелляционном суде Парижа в 2019 году.

Енин отметил нестыковки в выводах Апелляционного суда Парижа от 30 марта 2021 года.

«Спорным также выглядит вывод этого суда о заявленных Россией возражениях относительно юрисдикции арбитражного трибунала, учитывая фактическое неучастие этого государства в производстве. То есть выводы Апелляционного суда Парижа противоречат основным принципам международного арбитража, а именно окончательности и обязательности арбитражного решения. В то же время Апелляционный суд Парижа не ставит под сомнение наличие инвестиции в понимании соглашения, а также применимость соглашения к упомянутым правоотношениям. Существует вероятность, что Верховный суд Республики Франция по заявлению „Ощадбанка“ отменит решение Апелляционного суда Парижа», — сказал Енин.

Как писали «ФАКТЫ», «Ощадбанк» считает решение Апелляционного суда Парижа ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Учреждение намерено обжаловать вердикт суда.

Фото из открытых источников

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