Подешевеют ли доллары и евро: прогноз на апрель

Если неделю назад доллар дорожал, а евро дешевел, то теперь ситуация кардинально изменилась. С 31 марта доллар подешевел на 5 копеек, а евро подорожал на 18 копеек. В среду, 7 апреля, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 27,84 грн за доллар и 32,90 грн за евро. Наличный валютный рынок на снижение курса доллара практически не отреагировал, а вот евро подорожал в среднем на 20 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,68 грн, купить по 27,88 грн; евро — сдать по 32,62 грн, купить по 33,02 грн.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,1%-0,5%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,97 грн до 27,84 грн (-0,5%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,85−27,87 грн до 27,80−27,83 грн (-0,2% - -0,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,74 — 27,94 грн до 27,70−27,90 грн (-0,2% - -0,1%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

По данным НБУ, население в марте продало на 1,71 млрд долларов наличной валюты, что является самым высоким показателем за последние 12 месяцев. Рост продажи наличной валюты составил 32% по сравнению с февралем. Предыдущий пик продажи пришелся на декабрь прошлого года, когда население продало наличной валюты на 1,62 млрд долларов. При этом украинцы купили в марте наличной валюты на 1,45 млрд долларов, что на 9% больше, чем в феврале. Пик покупки наличной валюты за последние 12 месяцев также пришелся на декабрь — 1,7 млрд долларов. Объем продаж безналичной валюты населением в марте составил 367 млн долларов, а покупки — 297 млн долларов.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках около 27,6- 27,8 грн. Если говорить о прогнозе на текущий месяц, то в апреле мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне и более заметного снижения курса евро за счет того, что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,6−28,1 грн, евро — в диапазоне 31,0−31,7 грн", — считает Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что стабильность национальной валюты во многом зависит от перспектив заключения соглашения с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

«Во вторник темпы укрепления гривни к доллару США существенно замедлились, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ на рынок не выходил, но в конце прошлой недели регулятор потратил на поддержание курса гривни 80 млн долларов. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 27,83 грн, единая европейская валюта к гривне укрепилась до отметки 32,94.

Минфин Украины вчера провел аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку были предложены облигации пяти выпусков в гривнях со сроками погашения за 3, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Минфин привлек в госбюджет 1,09 млрд грн. Это весьма скромный результат. Очевидно, для стимулирования интереса инвесторов Кабмину необходимо повышать доходность государственных долговых бумаг. Нерезиденты, как и ожидалось, данное размещение пропустили. На прошлой неделе они сократили свои вложения в эти бумаги на 540 млн грн, до 103,72 млрд грн, что и послужило основным фактором девальвации гривни.

Спрос со стороны импортеров по-прежнему слабый, а экспортеры продают валютную выручку в прежних объемах. До появления новостей о достижении соглашения между Украиной и МВФ ожидать иностранных инвесторов на межбанке не стоит. Хотя тут есть и позитивные сигналы: Всемирный банк намерен реализовать в нашей стране более 5 новых проектов. Если договориться с фондом не удастся, то гривня окажется под сильным давлением нерезидентов.

Полагаю, что до конца недели гривня к доллару укрепится до уровня 27,80 грн. Евро, вероятно, продолжит рост к отметке 33,15 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Эксперты отмечают низкий уровень привлечения государством капиталов от продажи долговых бумаг, что негативно сказывается на перспективах курсовой стабильности гривни.

«Курс гривни в среду, 7 апреля, теряет свои позиции и торгуется на уровне 27,9 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Оптимизм от долгосрочных стабильных прогнозов по гривне от МВФ, а также сообщений о том, что Киев ожидает в ближайшие два месяца заключения договоренности на уровне персонала с фондом по программе кредитования Украины сошел на нет. Напомним, что вчера МВФ озвучил долгосрочный прогноз по курсу гривни к доллару, который, как ожидает фонд, будет находиться в 2021 году вблизи 28 гривен за доллар и укрепится к 27,75 грн за доллар в ближайшие годы.

Накануне выросла торговая активность, но нерезиденты были пассивны, что дало гривне передышку. Тем не менее сегодня ситуация может измениться на фоне пересмотра ситуации с размещением ОВГЗ, которые оказались рекордно низкими — 1,1 млрд грн. С таким уровнем привлечений и интереса к бумагам валютный рынок наращивает опасения относительно проблем с наполнением бюджета и расчетом по долгам, особенно в условиях карантина и низкой деловой активности, которые ограничивают налоговые поступления. В результате на фоне растущей инфляции, а также низкой активности покупателей гособлигаций НБУ будет вынужден перейти к повышению учетной ставки, а Минфин может повысить ставки размещения.

Гривня остается в зоне турбулентности, вызванной сложной эпидемиологической ситуацией и эскалацией военного конфликта на Донбассе, что настораживает инвесторов. В ближайшее время гривня имеет шансы вернутся в зону 28 грн за доллар. Все будет зависеть от нерезидентов, продажи которых могут существенно надавать на курс национальной валюты", — считает Андрей Шевчишин.

Кстати, в нынешнем году владельцы дорогих автомобилей, которые не старше 5 лет, должны заплатить 25 тысяч гривен налога. Такой размер налога связан с повышением в нынешнем году минимальной заработной платы, являющейся основным показателем при расчете налога на автомобили.

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